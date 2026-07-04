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ODLUKA O KOJOJ BRUJI SVIJET /

Sportski stručnjak o opravdanju FIFA-e: 'Jedno je tragično, neka se ozbiljno zapita'

S obzirom na to da se o odluci o poništenju gola i globalno raspravljalo, oglasila se FIFA te preko svojih kanala objasnila situaciju. Iz FIFE su objavili da je, prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak.

Evo što o tome kaže sportski stručnjak i docent na Sveučilištu Sjever Marin Galić

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4.7.2026.
19:29
RTL Danas
FifaNogometSudacSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.UtakmicaKosaMarin Galić
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