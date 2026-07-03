HNS stao uz Dalića, Črnko: 'Ukoliko želi nastaviti s reprezentacijom, odluka će biti jednoglasna'

UŽIVO IZ TORONTA /

Hrvatska nogometna reprezentacija je danas imala slobodan dan u Torontu, a povratak u Hrvatsku je pomaknut. Prvotno je let za Zagreb bio planiran za 22 sata i 30 minuta po lokalnom vremenu, no odgođen je za jedan sat i 30 minuta ujutro. To znači da se dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku očekuje sutra oko 16.30 sati. Naknadno je potvrđeno da se očekuju već oko 15.30 sati.

Uz analize utakmice, najviše pažnje javnosti privlači pitanje budućnosti izbornika Zlatka Dalića, ali i kapetana Luke Modrića. Službenih informacija o tome hoće li Dalić ostati na klupi reprezentacije još uvijek nema. Sam Modrić je nakon utakmice poručio kako "sada nije ni vrijeme ni mjesto da se o tome raspravlja".

Ipak, iz Hrvatskog nogometnog saveza stigla je jasna poruka. Nenad Črnko, član Izvršnog odbora, potvrdio je kako izbornik ima punu podršku vodstva Saveza.

"Definitivno će to biti njegova odluka. Mi u Savezu čvrsto stojimo iza reprezentacije i njega. Ukoliko Zlatko Dalić iskaže interes i želju da i dalje vodi hrvatsku reprezentaciju, mislim da dijelim mišljenje svih članova Izvršnog odbora da će to biti jednoglasna odluka", kazao je Črnko.