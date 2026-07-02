Ovo je jedna posebna obitelj Djeda Mraza u hrvatskoj kući: Za sve imaju poklon

UŽIVO IZ TORONTA /

Hrvatska u noći s četvrtka na petak igra protiv Portugala u utakmici koja se već najavljuje kao mogući posljednji veliki ples Luke Modrića i Cristiana Ronalda na Svjetskom prvenstvu. U Torontu je RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja prati pripreme uoči utakmice i javlja kakva je atmosfera među hrvatskim navijačima.

"Svi navijaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i svi se nadaju da će Hrvatska večeras srušiti Portugal", opisuje.

Osim navijačke euforije, uoči utakmice prati se i vrijeme. Dok se u Hrvatskoj posljednjih dana strahuje od "superćelijskih oluja", u Torontu se za navijače očekuju drukčiji uvjeti.

Ivana je u redakciji dosad pogodila gotovo sve rezultate na prvenstvu, pa je za kraj dala i svoju prognozu utakmice Hrvatska - Portugal. "Predviđam da će u 90 minuta biti izjednačen rezultat, a onda mislim da nema sumnje da će Hrvatska srušiti Portugal", govori kroz smijeh.

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