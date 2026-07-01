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Baka na ulicu ispred kuće postavila bazen: Svi sad raspravljaju je li to ok ili nije

1.7.2026.
22:54
RTL Direkt
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Bazen razdora. Jedna baka je u Dubravi na ulicu ispred kuće - dakle na javnu površinu postavila bazen i sad svi raspravljaju je li to ok ili nije? Naš hit dana.

Improvizirano “ulično kupalište” jedni kažu da je to nekulturno, bezobrazno, bahato, drugi da je super ideja. A za Jutarnji se javila vlasnice kuće ispred koje je to montirano. Nije joj jasno zašto se ljudi zgražaju. Kaže da bazen koristi njenih troje unuka i da konstrukcija ne smeta prometu. Ipak zbog negativnih komentara - razmonitrat će ga. Zbogom bazen.

BazenDubrava
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