Baka na ulicu ispred kuće postavila bazen: Svi sad raspravljaju je li to ok ili nije

Bazen razdora. Jedna baka je u Dubravi na ulicu ispred kuće - dakle na javnu površinu postavila bazen i sad svi raspravljaju je li to ok ili nije? Naš hit dana.

Improvizirano “ulično kupalište” jedni kažu da je to nekulturno, bezobrazno, bahato, drugi da je super ideja. A za Jutarnji se javila vlasnice kuće ispred koje je to montirano. Nije joj jasno zašto se ljudi zgražaju. Kaže da bazen koristi njenih troje unuka i da konstrukcija ne smeta prometu. Ipak zbog negativnih komentara - razmonitrat će ga. Zbogom bazen.