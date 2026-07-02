Napeta atmosfera raste, ali bez incidenta: Što se događa ispred portugalskog hotela

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Uoči velikog dvoboja Hrvatske i Portugala, atmosfera u gradu poprima sve izraženiji navijački naboj, a okupljanja ispred hotela u kojem su smještene reprezentacije postala su središnja točka događanja, javlja Ivana Ivanda Rožić.

Kako se približava početak utakmice, sve je više navijača na ulicama, a posebno je živo ispred portugalskog hotela gdje se mogu vidjeti i hrvatski i portugalski simpatizeri. Iako je prisutan velik broj ljudi, atmosfera ostaje pozitivna i bez većih napetosti.

Na terenu su i pojačane policijske snage koje prate situaciju i osiguravaju nesmetano odvijanje okupljanja. Unatoč velikim skupinama navijača, zasad nije zabilježen nijedan incident, a dojam je da obje strane u dobroj mjeri poštuju jedni druge.