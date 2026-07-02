Schildenfeld bez zadrške otkrio kako možemo slomiti Portugalce: 'Tu je ključ prolaska dalje'

U studijskoj emisiji uoči velikog dvoboja Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, Boris Jovičić i bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld analizirali su ono što očekuje Vatrene u Torontu. Razgovarali su o mogućem sastavu Zlatka Dalića, ključnim taktičkim bitkama, važnosti Luke Modrića, ali i mentalnoj snazi hrvatske reprezentacije u utakmicama na ispadanje.

Naše praznovjerje se nastavlja. Idem odmah s najvažnijim pitanjem – kako pobijediti Portugal?

'Bit će jako teško. Imamo vrlo kvalitetnog protivnika, reprezentaciju koja je po mjeri Svjetskog prvenstva i koja je s razlogom prošla skupinu. Mislim da moramo odigrati jednu fantastičnu momčadsku utakmicu. Ono što smo pokazali protiv Gane bilo je odlično, posebno u fazi obrane. Naravno, trebat će nam i nekoliko raspoloženih pojedinaca prema naprijed jer sam siguran da Portugal ima određene slabosti. Pokazali su ih u prošloj utakmici protiv Kolumbije i nadam se da će se to ponoviti. Moramo biti konkretni kada stvorimo prilike, ostati koncentrirani i, kao što je izbornik rekao, svesti pogreške na minimum. Ako budemo pravi prema naprijed, možemo biti jako dobri, kao što smo već mnogo puta pokazali.'

Prema informacijama koje nam stižu iz Toronta, kao i prema onome što je izbornik Dalić rekao na jučerašnjoj konferenciji za medije, promjene u početnoj postavi bit će minimalne. Mogući su tek neki detalji, možda Budimir umjesto Matanovića, ali sve ostalo trebalo bi ostati isto. Pobjednička momčad se ne mijenja.

'Gordon Schildenfeld: Tako je, to je jedno nepisano sportsko pravilo. Pobjednička momčad se ne mijenja. Dečki su odigrali vrlo dobru utakmicu, pokazali kvalitetu i na kraju pobijedili. Mislim da izbornik apsolutno može stati iza takve odluke. S druge strane, uvijek treba biti hrabar ako se odlučiš nešto promijeniti. No Perišić je odigrao fantastičnu utakmicu, Luka je bio odličan u sredini terena, i bez Gvardiola je momčad izgledala dobro. I prema naprijed smo bili opasni. Siguran sam da je izbornik napravio kvalitetnu analizu protivnika i dobro pripremio momčad. Sve je protiv Gane funkcioniralo odlično i zašto to ne bi ponovili i protiv Portugala.'

Znači, ovo bi trebala biti prava postava za Portugal?

'Pa, recimo da bi trebala.'

Što se tiče Luke Modrića i Cristiana Ronalda, riječ je o dvojici nogometaša koji nisu obilježili samo posljednjih deset, nego posljednjih dvadeset godina svjetskog i europskog nogometa. Kome je veća važnost za svoju reprezentaciju – Luki za Hrvatsku ili Ronaldu za Portugal?

'Ja ću reći da nama definitivno Luka znači više. On je igrač koji nosi mentalitet reprezentacije, iskustvo i kvalitetu. On predstavlja sve ono što ova reprezentacija jest i što nam znači u nogometu. Naravno, to nimalo ne umanjuje Ronaldovu vrijednost. Obojica iza sebe imaju fantastične klupske i reprezentativne karijere. Nažalost, kao što si rekao, jednom će doći kraj. Nadam se da će to danas biti kraj Ronaldovih nastupa na ovom prvenstvu, a da će Luka još jednom odigrati fantastičnu utakmicu.'

Za nas se često govori da smo reprezentacija koja zna igrati turnirski nogomet. Ta se priča već neko vrijeme provlači kroz medije i doista jesmo momčad koja se vrlo dobro nosi s pritiskom utakmica na ispadanje. Nakon toga dolaze produžeci pa jedanaesterci. Razvija li se upravo u takvim utakmicama to samopouzdanje? Jesmo li mi već nekako prigrlili činjenicu da smo takva reprezentacija i zašto smo u tome toliko dobri, a drugi nisu?

'Mislim da je ključ u iskustvu sa zadnja dva Svjetska prvenstva. U tom dijelu natjecanja odigrali smo fantastično. Drugačije je igrati grupnu fazu, a potpuno drugačije utakmice nakon nje, kada imaš produžetke i jedanaesterce. Ne moraš žuriti, ne moraš pod svaku cijenu pobijediti u regularnom dijelu. Odigrali smo jako dobre utakmice i pobijedili velike reprezentacije. Upravo je zato stvoren taj osjećaj da Hrvatska zna prolaziti kroz produžetke i jedanaesterce.

Nadam se samo da nam se neće dogoditi situacija poput Njemačke, koja je imala problema s petim ili šestim izvođačem jedanaesteraca. Siguran sam da ćemo biti spremni jer smo iz toga naučili. To nam je bila dobra lekcija. Pokazali smo smirenost i nema potrebe za žurbom. Treba ostati kompaktan, a ako dođu jedanaesterci, biti spreman i pobijediti. To je na kraju i put prema prolasku dalje.'

Izbornik Zlatko Dalić ovu je utakmicu okarakterizirao kao dvoboj u kojem će se najveća borba voditi u sredini terena. Je li to doista tako i tko je tu u prednosti, s obzirom na to da su Petar Sučić, Martin Baturina i Nikola Vlašić odigrali jako dobre utakmice i da se kroz turnir mijenjala snaga tog dijela momčadi?

'Mislim da je izbornik prije svega mislio na stil igre. Portugalci vole imati posjed lopte i vezni red im je iznimno kvalitetan, možda čak i jedan od najboljih na ovom Svjetskom prvenstvu. Njihova dvojica zadnjih veznih igraju zajedno i u Paris Saint-Germainu.

I mi težimo istom stilu igre, želimo imati posjed i kroz njega umrtviti protivnika, a pritom biti opasni prema naprijed. Rekao bih da se stilovi obje reprezentacije dosta preklapaju. U jednom trenutku Portugal će sigurno pokušati uspostaviti kontrolu kroz posjed, a naša sredina terena mora odgovoriti kompaktnošću i agresivnošću. Ne smijemo im dopustiti da se izvlače između linija i stvaraju višak.

To je ujedno i najveća kvaliteta obje momčadi. Siguran sam da će upravo sredina terena diktirati ritam utakmice. Nadam se, odnosno vjerujem, da imamo dovoljno iskustva, kako individualnog tako i momčadskog, o kojem smo govorili, da na kraju, bude li trebalo i kroz produžetke ili jedanaesterce, izborimo prolazak dalje.'