Bokserica Rajli prognozira pobjednika utakmice Portugal - Hrvatska: Evo što je izabrala

SRCE VATRENO /

Bokserica Rajli nastavila je s prognoziranjem ishoda utakmica na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi kojima nastupa hrvatska nogometna reprezentacija.

Nakon što je pogodila da će Engleska slaviti protiv Vatrenih u prvoj utakmici na turniru i promašila ishod druge (prognozirala je da će Panama dobiti Hrvatsku), sad je na redu došao i sraz šesnaestine finala između Portugala i Hrvatske.

Pustili smo Rajli da se odmori od prognoza protiv Gane, ali sad se slatka Rajli opet bacila na posao. Rajli je ovog puta prognozirala da će Hrvatska pobijediti Portugal i plasirat se u osminu finala turnira. Iz Rajlinih usta u Božje uši.