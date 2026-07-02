Sve je spremno za spektakl u Silverstoneu: Evo kada i gdje gledati VN Velike Britanije

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Ljubitelje Formule 1 očekuje jedan od najiščekivanijih vikenda sezone. Karavana najbržeg cirkusa svijeta stiže na legendarni Silverstone, a gledatelji u Hrvatskoj sva uzbuđenja moći će pratiti uživo na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Program počinje u petak, kada vozače očekuje jedini slobodni trening prije sprint vikenda. Prvi izlazak na stazu zakazan je od 13:30 do 14:30, nakon čega slijede sprint kvalifikacije od 17:30 do 18:15. Obje sesije prenosit će RTL 2 i platforma Voyo.

Subota donosi dvostruki program. Sprint utrka na rasporedu je u 14:00 sati, dok će od 17:00 do 18:00 vozači loviti najbolje startne pozicije u kvalifikacijama za glavnu utrku. I ove sadržaje gledatelji će moći pratiti na RTL-u 2 i Voyu.

Vrhunac trkaćeg vikenda slijedi u nedjelju. Od 15:00 sati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo emitirat će se posebna emisija "Formula na RTL-u", koja donosi analize, najave i atmosferu sa staze u Silverstoneu.

Glavna utrka za Veliku nagradu Velike Britanije počinje u 16:00 sati, uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo.

Po završetku utrke ljubitelje Formule 1 očekuje još jedan sadržaj. Na portalu Net.hr bit će objavljena nova epizoda podcasta "Planet Formula", u kojoj će stručni komentatori analizirati najvažnije događaje s Silverstonea i ponuditi osvrt na rasplet jednog od najprestižnijih vikenda u kalendaru Formule 1.

Raspored prijenosa

Petak, 3. srpnja

13:30 – 14:30 – 1. slobodni trening (RTL 2 i Voyo)

17:30 – 18:15 – Sprint kvalifikacije (RTL 2 i Voyo)

Subota, 4. srpnja

14:00 – Sprint utrka (RTL 2 i Voyo)

17:00 – 18:00 – Kvalifikacije za Veliku nagradu Velike Britanije (RTL 2 i Voyo)

Nedjelja, 5. srpnja

15:00 – Formula na RTL-u (RTL i Voyo)

16:00 – Velika nagrada Velike Britanije (RTL i Voyo)

Nakon utrke

Planet Formula – analiza i komentar utrke na Net.hr-u.