Alonso zabrinuo navijače uoči Silverstonea: 'Bit će tužno i za vozače i za gledatelje'

Velika nagrada Velike Britanije na Silverstoneu godinama slovi kao jedna od najuzbudljivijih utrka u kalendaru Formule 1. Brzi i protočni zavoji uvijek su bili omiljeni među vozačima, no čini se da bi ovogodišnje izdanje moglo ponuditi sasvim drugačiju sliku.

Razlog nisu vremenski uvjeti ni promjene na stazi, već tehničke karakteristike bolida nove generacije. Upravo one, prema riječima nekoliko vozača, mogle bi značajno promijeniti način vožnje na jednoj od najlegendarnijih staza svijeta.

Aktualni svjetski prvak Max Verstappen otkrio je prošlog vikenda u Austriji kako ga je iskustvo vožnje Silverstonea u simulatoru čak nasmijalo, aludirajući na neobične zahtjeve koje će staza postaviti pred vozače. Slično razmišljaju i njegovi kolege.

Među najglasnijima bio je Fernando Alonso, koji smatra da će ovogodišnja utrka biti potpuno drugačija od onoga na što su vozači i navijači navikli. I baš kao što na početku Abbine pjesme “Fernando” odzvanja stih 'Pod svjetlom vatre'/ '(In the starlight)', tako se i on nadovezao na atmosferu koja bi mogla obilježiti Silverstone.

"Mislim da će sljedeće dvije utrke, Silverstone i Spa, biti potpuno drugačije iskustvo od onoga na što smo navikli. To su prekrasne staze koje su posebno odgovarale bolidima prethodne generacije s efektom tla. Silverstone je vjerojatno bio i najbolja staza za takve automobile", rekao je Alonso.

Iskusni Španjolac pritom ne skriva razočaranje zbog načina na koji će novi bolidi funkcionirati.

"Ove godine sve će biti drugačije i neće biti posebno zabavno za vožnju. Nakon onoga što smo vidjeli u simulatoru, mislim da će to biti pomalo tužno i za vozače, ali i za gledatelje", dodao je.

Veliku Nagradu Velike Britanije gledajte od 3. do 5. srpnja na programima RTL-a i platforme VOYO.

Glavni izazov proizlazi iz rasporeda staze i načina na koji novi bolidi upravljaju električnom energijom. Na Silverstoneu nema dovoljno idealnih zona za učinkovito punjenje baterije, zbog čega će vozači morati više štedjeti energiju tijekom brzih zavoja.

To znači da će na pojedinim dijelovima staze biti prisiljeni ranije otpuštati gas ili voziti s manjom raspoloživom snagom kako bi sačuvali energiju za ključne dijelove kruga. Slična situacija već je viđena ove sezone na Velikim nagradama Australije i Japana, gdje su vozači morali prilagođavati stil vožnje kako bi optimizirali potrošnju energije.

Promjene nisu izazvale nezadovoljstvo samo među vozačima, već i unutar momčadi. Naime, pojedini timovi već su odradili simulacije i pripreme za Silverstone, no naknadne prilagodbe pravila vezane uz upravljanje energijom prisilile su ih da gotovo cijeli posao krenu ispočetka.

Na to je upozorio i mladi britanski vozač Haasa Oliver Bearman.

"Tijekom simulacija cijelu sesiju posvetite optimizaciji potrošnje energije, određivanju gdje ćete koristiti punu snagu, a gdje štedjeti bateriju. Kada vam potom promijene raspoloživu količinu energije, praktički se morate vratiti na početak", rekao je Bearman.

Dodao je kako je dodatni problem činjenica da momčadi imaju ograničen broj dana za rad u simulatoru, zbog čega je teško ponovno odraditi kompletne pripreme.