Evo kada i gdje gledati spektakularan vikend Velike nagrade Velike Britanije

Formula 1 vraća se na Silverstone, kultnu stazu koja je bila domaćin prve utrke svjetskog prvenstva 1950. godine. Od 3. do 5. srpnja 2026. britanska staza neće biti samo test povijesti, već i ključna točka sezone. S novim sprint formatom koji mijenja ritam vikenda i napetom borbom za naslov, Velika nagrada Velike Britanije obećava dramu od prvog treninga. Ljubitelji u Hrvatskoj moći će pratiti svaki trenutak akcije.

Sezona 2026. na Silverstone dolazi u jeku uzbudljive borbe. Kimi Antonelli u Mercedesu drži vodstvo u poretku, no prednost mu se smanjila nakon Austrije. Njegov momčadski kolega George Russell, osokoljen pobjedom na Spielbergu, dolazi na domaći teren s ciljem da dodatno smanji zaostatak. Posebna priča je Lewis Hamilton, koji se vraća na "svoju" stazu u Ferrarijevom bolidu. S osam pobjeda na Silverstoneu, deveta bi imala posebnu težinu. Ne smije se zaboraviti ni McLaren, koji brani pobjedu iz 2025. kada je slavio Lando Norris. Njihova forma na brzim stazama čini ih ozbiljnim kandidatima, dok Max Verstappen u Red Bullu uvijek ostaje ozbiljna prijetnja.

Veliku Nagradu Velike Britanije gledajte od 3. do 5. srpnja na programima RTL-a i platforme VOYO.

Ove godine Silverstone ponovno ugošćuje sprint format, što znači da je klasični ritam trkaćeg vikenda promijenjen. Momčadi imaju samo jedan slobodni trening u petak za prilagodbu bolida prije nego što počne natjecateljski dio. To stavlja ogroman pritisak na sve da brzo pronađu optimalne postavke na stazi osjetljivoj na aerodinamički balans. Za gledatelje to znači više akcije: petak donosi sprint kvalifikacije, subota kraću sprint utrku, a zatim i glavne kvalifikacije. Manje vremena za pripremu znači i veću mogućnost pogrešaka i iznenađenja.

Ljubitelji Formule 1 u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli trkaći vikend na kanalima RTL-a i platformi Voyo, uz bogat prijenos svih ključnih sesija iz Velike Britanije.

Raspored vikenda

Petak, 3. srpnja

13:30 – 14:30: 1. slobodni trening (RTL 2 i platforma Voyo)

17:30 – 18:15: sprint kvalifikacije (RTL 2 i platforma Voyo)

Subota, 4. srpnja

14:00: sprint utrka (RTL 2 i platforma Voyo)

17:00 – 18:00: kvalifikacije za glavnu utrku (RTL 2 i platforma Voyo)

Nedjelja, 5. srpnja

15:00: emisija “Formula na RTL-u” s analizama i atmosferom sa staze (RTL i platforma Voyo)

16:00: glavna utrka – Velika nagrada Velike Britanije (RTL i platforma Voyo)

Odmah po završetku nedjeljne utrke slijedi i podcast “Planet Formula” na Net.hr-u, s analizom i osvrtom na sve što se događalo na Silverstoneu.

Silverstone nije samo povijest; to je staza koja i danas predstavlja jedan od najvećih testova za vozače i bolide. Njezina konfiguracija, proizašla iz nekadašnjeg aerodroma, donosi široke i iznimno brze zavoje. Legendarna sekvenca Maggotts - Becketts - Chapel zahtijeva apsolutno povjerenje u bolid dok vozači pri velikim brzinama mijenjaju smjer. Upravo se ovdje vidi razlika između dobrih i vrhunskih vozača, jer svaka pogreška uništava izlaz na dugi Hangar pravac i otvara priliku za napad u zavoju Stowe.