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Honda donosi nadu Aston Martinu, ali šef upozorava: 'Nećemo stići vrh u jednom koraku'

Honda donosi nadu Aston Martinu, ali šef upozorava: 'Nećemo stići vrh u jednom koraku'
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Orihara je naglasio kako u Hondi intenzivno rade na pripremi novog paketa te da je cilj njegovu implementaciju dovršiti do utrke u Nizozemskoj krajem kolovoza.

2.7.2026.
16:19
Sportski.net
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Aston Martin bi nakon ljetne stanke trebali dobiti značajno unaprijeđenu Hondinu pogonsku jedinicu, koja bi u bolid trebala stići od Velike nagrade Nizozemske u Zandvoortu, potvrdio je uoči VN Velike Britanije šef japanskog tima na stazi Shintaro Orihara.

Britansko-japanska suradnja u Aston Martinu trenutačno prolazi kroz izazovno razdoblje, s obzirom na to da je momčad na posljednjem mjestu poretka konstruktora, uz tek jedan osvojen bod u prvih osam utrka sezone. U tom kontekstu dodatni pritisak stvara i činjenica da se aktualna Honda pogonska jedinica u dosadašnjem dijelu “nove ere” motora smatra najslabijom na gridu.

Orihara je naglasio kako u Hondi intenzivno rade na pripremi novog paketa te da je cilj njegovu implementaciju dovršiti do utrke u Nizozemskoj krajem kolovoza.

“Naporno radimo kako bismo ispunili sve zadatke i doveli novu pogonsku jedinicu u Nizozemsku. To nam je cilj”, rekao je Orihara.

Ipak, dodao je kako se ne očekuje brzi skok u konkurentnost u odnosu na vodeće momčadi.

“Ne mislim da ćemo u jednom koraku sustići Mercedes ili Red Bull Powertrains. Trebat će nam još jedan razvojni korak kako bismo se približili vrhu,” poručio je.

Uz promjene na motoru, Aston Martin planira i značajno redizajniranu šasiju koja bi trebala biti predstavljena već na Velikoj nagradi Mađarske u srpnju, što dodatno naglašava intenzivan razvojni program momčadi u nastavku sezone.

Velika nagrada Nizozemske vozi se 23. kolovoza u Zandvoortu.

Aston MartinF1 VijestiA1 Hrvatska
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