Dalić je odabrao jedanaestoricu za Portugal, s jednom ključnom promjenom u obrani

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak, u 1 sat po hrvatskom vremenu, igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Dvoboj titana, predvođenih Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom, odigrat će se na BMO Fieldu u Torontu, a pobjednik će osigurati mjesto u osmini finala protiv boljeg iz ogleda Španjolske i Austrije. Izbornik Zlatko Dalić, prema svemu sudeći, odlučio se za sastav koji je donio pobjedu protiv Gane, s jednim značajnim taktičkim pomakom.

Perišić ostaje na beku, Gvardiol na klupi

Najveća promjena u odnosu na početak turnira dogodila se u obrambenoj liniji. Kako se neslužbeno doznaje, Zlatko Dalić će i protiv Portugala ostaviti Joška Gvardiola na klupi, a poziciju lijevog beka povjerit će Ivanu Perišiću. Ovo taktičko rješenje pokazalo se uspješnim u ključnoj utakmici protiv Gane i izbornik očito ne želi mijenjati formulu koja funkcionira. Ostatak zadnje linije trebao bi biti standardan. Ispred vratara Dominika Livakovića, stoperski par činit će Josip Šutalo i Marin Pongračić, dok će na desnom boku biti Josip Stanišić. Ovakva postava nudi defenzivnu čvrstinu, ali i iskustvo Perišića u dvobojima protiv brzih portugalskih krila poput Pedra Neta ili Joãa Félixa.

Nagrada za junake iz grupne faze

Srce momčadi činit će kapetan Luka Modrić i Mateo Kovačić, neizostavni dvojac u veznom redu koji će imati zadatak kontrolirati tempo protiv tehnički moćnog suparnika. Ispred njih, u ofenzivnom dijelu vezne linije, Dalić je odlučio nagraditi igrače koji su donijeli preokret u grupnoj fazi. Nikola Vlašić, strijelac pobjedničkog pogotka protiv Gane, trebao bi zauzeti poziciju na desnom krilu. Na suprotnoj strani igrat će Martin Baturina, dok će uloga "desetke" pripasti Petru Sučiću, koji je također bio strijelac u posljednjoj utakmici. U samom vrhu napada očekuje se Ante Budimir, čija će borbenost i igra glavom biti ključni u duelima s čvrstim portugalskim stoperima Rúbenom Diasom i Renatom Veigom.

Ovo će biti prvi susret Hrvatske i Portugala na svjetskim prvenstvima, a tradicija nije na strani Vatrenih. U dosadašnjih deset ogleda, Portugal je slavio čak sedam puta. No, nokaut utakmice na velikim natjecanjima posebna su priča, a Hrvatska je nebrojeno puta dokazala da je najopasnija upravo kada je svi otpisuju.