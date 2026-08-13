One će Arenu Zagreb dignuti na noge! Hrvatske gimnastičarke spremne za Europsko prvenstvo

Arena Zagreb od 13. kolovoza domaćin je rekordnog Europskog prvenstva, najvećeg u povijesti s čak 640 prijavljenih gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje. Uoči početka ženskog dijela natjecanja, pet hrvatskih reprezentativki odradilo je podij trening i spremno dočekuje izazov pred domaćom publikom. Njihov kvalifikacijski nastup na rasporedu je u četvrtak, 13. kolovoza, u posljednjoj, petoj subdiviziji s početkom u 19 sati.

Iskusni trojac kao oslonac reprezentacije

Okosnicu reprezentacije čine tri gimnastičarke s bogatim međunarodnim iskustvom. Predvodi ih Tijana Korent (37), članica GK Nedelišće i specijalistica za preskok. U karijeri s 55 finala Svjetskog kupa osvojila je 15 medalja, a u povijest je ušla kao prva Hrvatica u finalu europskog prvenstva 2013. godine. Uz nju je 24-godišnja Tina Zelčić iz ZTD Hrvatski Sokol, čija je specijalnost greda. Na toj je spravi dosad osvojila sedam medalja na Svjetskim kupovima i ima iskustvo s dva svjetska i tri europska prvenstva. Iskusni trojac zaokružuje njezina klupska kolegica Christina Zwicker (24), svestrana gimnastičarka i bivša višebojska prvakinja Hrvatske. Svoj potencijal potvrdila je zlatom na Svjetskom kupu 2020. te s dva pojedinačna finala, na dvovisinskim ručama i gredi, na Europskom prvenstvu iste godine, gdje je hrvatski tim bio šesti.

Mlade nade i debitantica željna dokazivanja

Svježu energiju donose dvije mlađe, talentirane gimnastičarke. Riječanka Mila Prpić (18) najmlađa je članica tima iz GK Vita. Svoj je nastup osigurala ispunjenjem A norme u višeboju, a kvalitetu je potvrdila dominacijom na Prvenstvu Hrvatske 2023. s tri osvojena zlata. Posebna priča je 21-godišnja višebojka Erin Bakran iz zagrebačke Dubrave, kojoj će ovo biti seniorski debi na europskoj sceni.

“Sretna sam što sam izborila nastup u Zagrebu, najviše zato što je to moj prvi nastup na takvom natjecanju i održava se u gradu u kojem sam odrasla i treniram”, izjavila je Bakran. “Posebno mi znači prilika da pokažem što sam kroz godine rada i upornosti naučila. Cilj mi je odraditi stabilnu i čistu vježbu te se nadam dobrom plasmanu.”

Dok će iskusnije reprezentativke tražiti put do finala na svojim najjačim spravama, za mlađe je gimnastičarke ovo prvenstvo prilika za stjecanje neprocjenjivog iskustva. Podrška s tribina zagrebačke Arene bit će im ključan vjetar u leđa na putu do ostvarenja ciljeva na ovom povijesnom natjecanju za hrvatsku gimnastiku.