Bio je jedan od najzgodnijih hrvatskih nogometaša, a nakon razvoda ljubav je pronašao uz glumicu

Bivši hrvatski reprezentativac Niko Kranjčar danas slavi 42. rođendan. Igrao je za Dinamo, Hajduk, Portsmouth, Tottenham, Queens Park Rangers, Dynamo Kijev i Rangers, a s Portsmouthom je 2008. osvojio FA Cup. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 81 nastup i 16 pogodaka te nastupio na Svjetskom prvenstvu 2006. i europskim prvenstvima 2008. i 2012. U privatnom životu bio je u braku sa Simonom Fistrić, s kojom ima kćer, a kasnije je potvrdio vezu s glumicom Zrinkom Cvitešić. Nakon završetka profesionalne karijere 2018. godine povukao se iz nogometa i danas svoj život uglavnom drži podalje od javnosti.