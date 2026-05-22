Povukao se iz javnosti, a sada iznenadio novim izgledom: Je li ovo stvarno Niko Kranjčar?

Nakon što se 2018. godine umirovio od profesionalnog nogometa, bivši Vatreni Niko Kranjčar (41) vodi miran život daleko od očiju javnosti na relaciji između Zagreba i inozemstva te ga rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti. Ovog je tjedna ipak napravio iznimku i pojavio se na sportskoj tribini “Driblanje u Vintageu” u poznatom zagrebačkom baru, gdje je odmah privukao pažnju okupljenih.

Bivši nogometaš stigao je u opuštenoj modroj kombinaciji, a plave tenisice uskladio je s bojom stakala na naočalama. Iako već neko vrijeme nosi kratku i urednu frizuru, za razliku od duže i razbarušene kose koja mu je bila zaštitni znak tijekom igračke karijere, mnogi su primijetili kako danas izgleda posebno svježe i dotjerano.

Na tribini je otvoreno govorio o pritisku koji je osjećao zbog slavnog prezimena i uspješne karijere svog oca, legendarnog trenera Zlatko Cico Kranjčar.

Zrinka mu je najveća podrška

Podsjetimo, Cico Kranjčar preminuo je 1. ožujka 2021. godine u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti, u 64. godini života. Iako je poznat kao povučena osoba koja rijetko pokazuje emocije u javnosti, Niko se potpuno slomio na očevoj komemoraciji, a o njemu je i kasnije nekoliko puta govorio vrlo emotivno.

Najveća podrška posljednjih godina mu je glumica Zrinka Cvitešić (46) s kojom je u vezi od 2014. godine. Par svoj privatni život drži daleko od javnosti, a poznato je da su se upoznali nedugo nakon što se Niko razveo od bivše supruge Simone Fistrić, s kojom ima kćer Loree.