Pravi krš i lom kod Karlovca: BMW u noći izletio s ceste pa pokosio automobile u dvorištu kuće

Pravi krš i lom napravio je vozač osobnog automobila BMW noćas u Ulici Gornje Mekušje kod Karlovac, kad je u jednom trenutku sletio s ceste i udario u više automobila parkiranih u dvorištu obiteljske kuće.

Kako je za KAportal potvrdio jedan od stanara u ulici, divljanje nabrijanim automobilima ovom cestom je često i samo je bilo pitanje trenutka da će se dogoditi nesreća, dok je ipak sve ovog puta prošlo bez ozlijeđenih osoba.

No nastala je materijalna šteta, dok je i policija po pozivu vlasnika oštećenih automobila napravila očevid.

"Evo sad se ovo dogodilo, autom su čovjeku skoro uletjeli u dnevnu sobu. Stanari su ogorčeni, prije par mjeseca se jedan takav vozač zabio u hidrant, a kad je došla policija samo se smijao kao da se ništa nije dogodilo, kazao je stanar.

Scene noćnog divljanja pogledajte u galeriji KAportala