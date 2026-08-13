Popularna influencerica (17) poginula s majkom i bakom

Kolumbijska influencerica Sofia Murillo (17) poginula je u padu helikoptera u Rio de Janeiru, zajedno sa svojom majkom Wendy Manrique (37) i bakom Rocio Cubillos (59). U nesreći, koja se dogodila 8. kolovoza u blizini vidikovca Vista Chinesa, poginuo je i pilot Alessandro Rocha.

Murillo je bila aktivna na društvenim mrežama, gdje ju je na Instagramu i TikToku pratilo više od 250.000 ljudi. Živjela je u Bogoti, a publiku je privukla sadržajem posvećenim ljepoti.

Foto: Instagram/screenshot

Prema izvještajima brazilskih medija, spašavanje i pristup olupini bili su otežani zbog nepristupačnog terena. Nakon pada izbio je i požar koji se proširio šumovitim obronkom. Obitelj je u Brazil doputovala na odmor, a kobnog jutra planirali su panoramski let kako bi iz zraka razgledali Rio de Janeiro.

Victor Manrique, brat poginule Wendy i ujak 17-godišnje Sofije, ispričao je lokalnim medijima da je sa suprugom i 15-godišnjom kćeri također trebao letjeti helikopterom. Sofia, njezina majka i baka ukrcale su se na prvi let oko 11 sati, dok su ostali članovi obitelji ostali u hangaru i čekali drugi polazak.

Foto: Instagram/screenshot

Uzrok nesreće još nije poznat

Točan uzrok pada zasad nije utvrđen. Odvjetnik tvrtke Voo Rio Panorâmico izjavio je da se okolnosti nesreće još istražuju te naglasio da je helikopter imao potrebne dozvole, da je njegovo održavanje bilo ažurno i da je pilot imao odgovarajuću licencu.

Istragu su pokrenuli brazilski Centar za istraživanje i prevenciju zrakoplovnih nesreća te Civilna policija Rio de Janeira.