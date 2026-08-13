FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA TRAGEDIJA /

Popularna influencerica (17) poginula s majkom i bakom

Popularna influencerica (17) poginula s majkom i bakom
×
Foto: Instagram/screenshot

Točan uzrok pada zasad nije utvrđen. Odvjetnik tvrtke Voo Rio Panorâmico izjavio je da se okolnosti nesreće još istražuju te naglasio da je helikopter imao potrebne dozvole

13.8.2026.
12:38
Hot.hr
Instagram/screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Kolumbijska influencerica Sofia Murillo (17) poginula je u padu helikoptera u Rio de Janeiru, zajedno sa svojom majkom Wendy Manrique (37) i bakom Rocio Cubillos (59). U nesreći, koja se dogodila 8. kolovoza u blizini vidikovca Vista Chinesa, poginuo je i pilot Alessandro Rocha. 

Murillo je bila aktivna na društvenim mrežama, gdje ju je na Instagramu i TikToku pratilo više od 250.000 ljudi. Živjela je u Bogoti, a publiku je privukla sadržajem posvećenim ljepoti. 

Popularna influencerica (17) poginula s majkom i bakom
Foto: Instagram/screenshot

Prema izvještajima brazilskih medija, spašavanje i pristup olupini bili su otežani zbog nepristupačnog terena. Nakon pada izbio je i požar koji se proširio šumovitim obronkom. Obitelj je u Brazil doputovala na odmor, a kobnog jutra planirali su panoramski let kako bi iz zraka razgledali Rio de Janeiro. 

Victor Manrique, brat poginule Wendy i ujak 17-godišnje Sofije, ispričao je lokalnim medijima da je sa suprugom i 15-godišnjom kćeri također trebao letjeti helikopterom. Sofia, njezina majka i baka ukrcale su se na prvi let oko 11 sati, dok su ostali članovi obitelji ostali u hangaru i čekali drugi polazak. 

Popularna influencerica (17) poginula s majkom i bakom
Foto: Instagram/screenshot

Uzrok nesreće još nije poznat

Točan uzrok pada zasad nije utvrđen. Odvjetnik tvrtke Voo Rio Panorâmico izjavio je da se okolnosti nesreće još istražuju te naglasio da je helikopter imao potrebne dozvole, da je njegovo održavanje bilo ažurno i da je pilot imao odgovarajuću licencu.

Istragu su pokrenuli brazilski Centar za istraživanje i prevenciju zrakoplovnih nesreća te Civilna policija Rio de Janeira.

InfluencericaBrazilNesreĆa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike