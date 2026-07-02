Cristiano ili Luka, tko će pakirati kofere? Portugalci: 'Sve je već odlučeno, 2:1 za nas'

SUDAR LEGENDI /

Dvije nogometne legende i veliki prijatelji. Utakmica u Torontu za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda mogla bi biti i posljednja u dresu reprezentacije. U igri je i plasman u osminu finala, a upravo je Portugal protivnik protiv kojeg Hrvatska tradicionalno teško dolazi do pozitivnog rezultata.

Dvije nogometne nacije, dvije skupine navijača koje uoči svake utakmice pune trgove. A euforija se ne gradi samo na ulici. Posao je posao, ali kad su poslovni partneri iz Portugala, glavna tema sastanka sama se nameće.

"Danas je posebno veselo jer u našem afilijatu radi i Hrvatska i Portugal i baš smo ispali konkurenti u ždrijebu tako da smo posebno uzbuđeni", kazala je Ivana Orlović Rajić.

"Sve je već odlučeno. Portugal pobjeđuje 2:1. Za Portugal zabija Cristiano Ronaldo, a za Hrvatsku Luka Modrić", tvrde Portugalci. Osim rezultata, upravo je taj dvojac u fokusu. Kapetani, veterani, osvajači Zlatne lopte i nogometne ikone. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.