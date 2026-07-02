'Cro-ronto' gori pred okršaj Hrvatske i Portugala: Naše kamere donose djelić atmosfere

Torontu vlada prava navijačka euforija uoči večerašnjeg velikog okršaja Hrvatske i Portugala, a atmosferu s lica mjesta donosi RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Već od ranih jutarnjih sati ulice kanadskog grada ispunjene su hrvatskim navijačima svih generacija, od najmlađih, pa sve do iskusnih ljubitelja reprezentacije. Kako ističe Ivana, navijači se okupljaju u blizini službenog hotela reprezentacije, gdje tijekom dana pokušavaju vidjeti igrače, ali i uhvatiti uspomenu u obliku fotografije.

“Već smo se počeli pripremati. Ovo je samo mali dio hrvatskih navijača koji su na ulicama Toronta. Možete vidjeti od najmanjih, pa do starijih navijača. Svi s nestrpljenjem čekaju utakmicu između Hrvatske i Portugala”, kazala je Ivana Ivanda Rožić.

Posebnu pažnju privukla je i 100-metarska hrvatska zastava koja je jučer stigla u Toronto. Ona će tijekom poslijepodneva biti dio velikog navijačkog mimohoda prema stadionu, koji se najavljuje kao jedan od vrhunaca dana.

“Najveća hrvatska zastava stigla je jučer. Imali smo priliku snimiti kako je unesena u Hrvatsku kuću, a danas će u popodnevnim satima krenuti u spektakularnom hodu prema stadionu”, dodala je reporterka.

U razgovoru s navijačima, atmosfera se mogla osjetiti i kroz jasne prognoze.

“Fenomenalno je što smo na drugom kontinentu, a okruženi smo našim ljudima. Nadamo se istoj takvoj atmosferi i na stadionu te pobjedi Hrvatske. Ronalda šaljemo kući”, rekao je navijač Bojan Prkačin.

Njegov sin je bez dileme imao svoj izbor i uoči velikog dvoboja:

“Luka Modrić ide dalje, Cristiano Ronaldo ide doma”, poručio je mladi navijač

Uoči same utakmice, izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije naglasio je kako velikih taktičkih iznenađenja ne očekuje te da će ključ biti koncentracija i minimaliziranje pogrešaka.

“Tu nema puno iznenađenja, kvaliteta je prisutna na obje strane. Bitno je da svedemo greške na minimum, jer će Portugal svaku kazniti, kao što je to radila i Engleska. Moramo biti maksimalno koncentrirani i odgovorni u svakom dijelu terena, a vjerujem da možemo napraviti rezultat”, poručio je Dalić.

Hrvatska tako večeras u Torontu traži prolazak u iduću fazu natjecanja, uz snažnu podršku tisuća navijača koji su već pretvorili kanadski grad u – kako ga sami nazivaju – “Cro-ronto”.