Kanadska Hrvatica odijeva Vatrene: 'Nevjerojatan je osjećaj ponosa, a jedan igrač je ključan'

Elegantna izdanja u kojima se hrvatska nogometna reprezentacija pojavljuje izvan terena privukla su veliku pažnju javnosti, a iza svega stoji suradnja s kanadskim brendom Mackage. Tanya Golešić, predstavnica brenda, čiji su korijeni iz Hrvatske, otkrila je u razgovoru novinarki Ivani Ivandi Rožić kako je došlo do ove uspješne modne priče, kakvi su Vatreni iza kulisa i zašto je ova suradnja za nju puno više od posla.

Spontani početak suradnje iz snova

Priča o partnerstvu između kanadskog modnog brenda i hrvatskih nogometnih zvijezda započela je gotovo slučajno, zahvaljujući susretu s Ivom Olivari, dugogodišnjom članicom tima HNS-a.

"Naša suradnja s hrvatskom reprezentacijom započela je kada sam upoznala Ivu Olivari, nevjerojatnu osobu koja je s reprezentacijom od samih početaka. Udružili smo se s Ivom kako bismo kontaktirali neke od igrača i darovali im proizvode iz nove kolekcije. Tako je krenuo naš odnos", ispričala je Golešić. Reakcije igrača bile su iznimno pozitivne, što je otvorilo put za dublju i značajniju suradnju.

Ponos zbog hrvatskih korijena

Za Tanyu, koja je Kanađanka hrvatskog podrijetla, ovaj projekt ima i snažnu osobnu dimenziju. "Moji roditelji i djedovi i bake su iz Zagreba. Cijela moja obitelj i danas je u Hrvatskoj", istaknula je, dodajući kako je kao velika obožavateljica nogometa godinama s divljenjem pratila uspjehe Vatrenih iz New Yorka.

"Ovo mi je značilo jako puno. Osjećala sam nevjerojatan ponos, ne samo za sebe osobno, već i za naš brend, što imamo priliku surađivati s tako nevjerojatnom ekipom", emotivno kaže Golešić.

Foto: Press

Svaki put kada vidi reprezentativce u njihovim kreacijama, prvi osjećaj koji je preplavi je čisti ponos, pogotovo kada je vidjela snimku njihova dolaska u Njemačku. "Prvo, Mackage je kanadski brend. Drugo, ja sam kanadska Hrvatica i treće, to je hrvatska reprezentacija, jedna od najboljih na svijetu u posljednjih 20 godina."

Profesionalci na terenu i izvan njega

Rad s nogometašima opisala je kao suradnju iz snova. Suprotno očekivanjima, igrači nisu imali posebne zahtjeve te su pokazali iznimnu profesionalnost i ljubaznost.

"Igrači su bili iznenađujuće susretljivi. Bili su profesionalci, bili su ljubazni. Rekla bih da je to suradnja iz snova jer su svi bili toliko pozitivni i odnos je bio vrlo jednostavan", kazala je.

Posebnu ulogu u kreiranju kolekcije imao je Dominik Livaković. "Inspiracija za kolekciju došla je dok smo snimali kampanju s Dominikom. Došao je u naš salon, počeo razgledavati proizvode i govoriti: 'Wow, ovo je prekrasno'. On nas je praktički usmjerio u razvoju kolekcije", otkrila je Golešić.

Iako su svi igrači bili sjajni suradnici, istaknula je i Joška Gvardiola, s kojim je sve započelo. "Joško je sjajan momak, tako jednostavna, prizemljena i draga osoba", rekla je. Veliku podršku brendu pružili su i Luka Modrić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić. "Nemam na koga prigovoriti, zaista", zaključila je kroz smijeh.

Elegantni, odvažni i atletski

Tanya Golešić vjeruje da postoji snažna sinergija između mode i profesionalnog sporta. Oba svijeta, kaže, zahtijevaju ogromnu disciplinu, otpornost i snažnog vođu koji može motivirati tim, bilo da se radi o pobjedi u utakmici ili dizajniranju nove kolekcije.

Na pitanje da u tri riječi opiše stil hrvatske reprezentacije, bez oklijevanja odgovara: "Elegantan, odvažan i atletski." Objasnila je kako riječ "odvažan" odražava snažne osobnosti igrača, dok "atletski" simbolizira svrhovitost koja je zajednička i vrhunskim sportašima i njihovom dizajnu. "Kao što su oni profesionalci s jasnim ciljem u igri, tako i mi dizajniramo proizvode koji uvijek imaju svrhu."

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