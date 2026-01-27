'Prva dama' hrvatske reprezentacije ima novi posao

Na službenim stranicama HNS-a otkriveno je kako je na prijedlog Marijana Kustića za novu zamjenicu glavnog tajnika HNS-a izabrana Iva Olivari.

'Ruši predrasude'

Olivari je djelatnica Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine te je karijeru provela na različitim pozicijama unutar odjela reprezentacija i međunarodnih odnosa. Od 2014. godine je team managerica hrvatske A reprezentacije, a s Vatrenima je bila na pet svjetskih i šest europskih prvenstava.

S reprezentacijom je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine.

"Drago mi je zbog velike podrške s kojom je Izvršni odbor dočekao ovaj prijedlog jer je Iva svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina koliko je u Savezu apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće, kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Iva ima iznimno iskustvo rada s hrvatskim reprezentacijama, renomirana je delegatkinja UEFA-e s izvanrednim odnosima u UEFAi, FIFA-i i drugim savezima te smatram da je sjajna osoba za ovu poziciju. Želim joj puno sreće i uspjeha, imat će maksimalnu podršku u radu, kao što će ona, siguran sam, biti sjajna podrška svim našim djelatnicima koji od nje mogu puno naučiti", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Kao delegatkinja UEFA-e, Olivari je postala prva dužnosnica kojoj je pripala čast biti delegat na utakmicama finala ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva te Finalissime, a 2014. godine završila je edukaciju UEFA Certificate in Football Management.

Neovisno o ovom promaknuću, Olivari će ostati team managerica hrvatske A reprezentacije.

"Zahvalna sam predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na velikom povjerenju koje su mi iskazali i tako pokazali da uvažavaju moj dugogodišnji rad u Savezu. Važno mi je što ostajem angažirana kao team managerica A reprezentacije jer se u toj ulozi ipak najbolje snalazim, a vjerujem da dobre odnose s kolegama u UEFA-i FIFA-i i drugim savezima također mogu iskoristiti za doprinos radu Saveza. Imala sam sreću u ovih 35 godina prikupiti puno vrijednih iskustava radeći s brojnim našim izbornicima, trenerima i igračima, kao i dužnosnicima HNS-a, pa se radujem prilici da to znanje podijelim s puno vrijednih kolega u Savezu, a pritom podržim u radu našeg novog glavnog tajnika Josipa Tomaška. Ponosna sam što je HNS organizacija koja daje prilike ženama, kao i to da vrednuje i cijeni svoje vlastite kadrove, a smatram da se učinkovitost takve strategije očituje u uspjesima koje hrvatski nogomet kontinuirano ostvaruje", izjavila je Olivari.

Tko je Josip Tomaško, čovjek koji je zamijenio Tomislava Svetinu?

Podsjetimo, do potrebe za novim tajnikom i njegovom zamjenicom došlo je nakon "afere Svetina", u kojoj je bivši tajnik Tomislav Svetina svratio do restorana Udovice na večeru na kojoj se, prema riječima Svetine, slučajno našao i osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić. Tada je, nakon dugih tjedana napetosti, Svetina otišao s pozicije, a na njegovo je mjesto stao dotadašnji zamjenik Josip Tomaško, koji je sada dobio svoju zamjenicu.

