Tko je čovjek koji je zamijenio Tomislava Svetinu? Dugo je u savezu, a ovo ga izdvaja od ostalih

Hrvatski nogometni savez na početku 2026. godine dobio je novog prvog operativca. Nakon što je Izvršni odbor prihvatio ostavku Tomislava Svetine, na funkciju glavnog tajnika imenovan je dr. sc. Josip Tomaško, dosadašnji zamjenik glavnog tajnika i dugogodišnji djelatnik Saveza. Njegovim imenovanjem nastavljena je politika oslanjanja na kadrove koji su rasli unutar sustava, a Tomaško se u proteklom desetljeću profilirao kao iznimno sposoban i obrazovan nogometni djelatnik kojemu je predsjednik Marijan Kustić ukazao veliko povjerenje.

Josip Tomaško svoj je put u Hrvatskom nogometnom savezu započeo još 2013. godine, kada je preuzeo ulogu tajnika mlađih reprezentativnih uzrasta. Kroz godine je sustavno napredovao, preuzimajući sve odgovornije funkcije koje su mu omogućile detaljan uvid u sve segmente funkcioniranja Saveza. Kasnije je postao voditelj odjela za međunarodne poslove, gdje se dokazao kao vrlo uspješan menadžer u komunikaciji s krovnim nogometnim organizacijama.

Njegov značajniji uspon u hijerarhiji dogodio se sredinom 2024. godine, kada je na osobni zahtjev razriješen dotadašnji voditelj natjecanja Neven Šprajcer. Izvršni odbor tada je povjerenje dao upravo Tomašku, imenovavši ga zamjenikom glavnog tajnika i voditeljem natjecanja. To se pokazalo kao posljednji korak prije preuzimanja najvažnije operativne funkcije, na koju je imenovan dr. Josipa Tomaška u siječnju 2026., čime je zaokružen njegov put od administrativnih početaka do samog vrha organizacije.

Izniman akademski put

Ono što Tomaška izdvaja jest impresivna akademska i stručna podloga. Doktorirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s disertacijom na temu "Analiza povezanosti inercijskih i kondicijskih parametara s kvalitetom suđenja u nogometu", čime je pokazao duboko razumijevanje ne samo organizacijskih, već i stručnih aspekata nogometne igre.

Dodatnu potvrdu svoje kompetentnosti dobio je 2021. godine, kada je kao jedan od najboljih polaznika završio prestižnu Uefinu edukaciju "Diploma in Football Leadership and Management". Njegov ugled u međunarodnim krugovima vidljiv je i kroz funkcije koje obnaša unutar Uefe, gdje je redoviti delegat, član Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija te član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić u više je navrata istaknuo veliko povjerenje u Tomaškove sposobnosti. Prilikom njegova imenovanja za zamjenika glavnog tajnika, Kustić ga je opisao kao "mladog, obrazovanog i sposobnog nogometnog djelatnika koji odlično poznaje cijeli sustav HNS-a". Prilikom konačnog promaknuća na mjesto glavnog tajnika, predsjednik je ponovio pohvale, naglasivši kako se Tomaško "dokazao kroz dugogodišnji rad u HNS-u pri čemu je dobro upoznao praktički sve segmente djelovanja Saveza, a posebno reprezentacije, natjecanja i međunarodne odnose".

