Šafarić i Leko o sudaru titana: Evo u čemu je razlika između Modrića i Ronalda

PADA LI PORTUGAL? /

Pobjeda Vatrenih bila je glavna tema jutarnje kave u nedjelju. A sljedeća je prepreka Portugal, jedan od najtežih suparnika - ali među navijačima vjere ne manjka.

"Možemo dobit Portugal. Ni oni ne igraju baš dobro. Nisu oni baš u nekoj formi, a mi se dižemo", kazao je Miljenko iz Zagreba. "Portugal po meni nije baš oduševio, tako da mislim da naši imaju šansu", tvrdi Dravka.

Takvom se raspletu nadaju svi, a možda najviše Luka Modrić koji Cristiana Ronalda još nikada nije pobijedio.

Dva kapetana i Realovca obilježili su nogomet 21. stoljeća. Obojica u 40. godini života i za svoju su državu odigrali više od 200 utakmica. Luka Modrić igra na poziciji veznog igrača i to je razlog za osjetno manji broj golova u odnosu na napadača Ronalda. Modrićeva prednost su već dvije medalje sa Svjetskih prvenstava, dok Ronaldo to nije doživio, kao ni priznanje za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, što je Luka bio 2018. godine.

Ali njihova glavna razlika, smatra Nikola Šafarić, jedan od najuspješnijih trenera u HNL-u, nije u statistici nego u karakteru igre.

"Ronaldo, koji, budimo iskreni, meni nekad taj ego i individualnost i možda ti neki trofeji koje on stalno želi, stalno se natječe, malo previše stavlja naglasak na to i mislim da smo mi upravo zbog tog načina kakav Luka ima i cijela naša reprezentacija, napravili sve te rezultate", kazao je.

Portugal je i dalje jedna od najjačih europskih reprezentacija s dvije europske medalje. S njima se 2005. susreo i bivši hrvatski reprezentativac Jerko Leko koji je također govorio za RTL Danas. Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.