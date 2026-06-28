Humanost koja se vidi: Pogledajte što su dobri ljudi napravili za djecu u Crikvenici

Ako svako dijete koje ovdje boravi postigne samo jedan koš, to je već 800 koševa. Naime, toliko djece godišnje, u prosjeku tijekom tri tjedna, boravi na rehabilitaciji dišnih organa u Thalassotherapiji Crikvenica. Upravo njima namijenjeno je novo igralište, koje je nastalo zahvaljujući svima koji su sudjelovali u humanitarnoj kampanji Udruge RTL pomaže djeci.

"Ja mislim da riječi nisu dovoljne da opišu što smo sve napravili, najbolje govore slike. Od lijepog, multifunkcionalnog podija napravili smo pravo dječje sportsko igralište, zahvaljujući svim sudionicima, prvenstveno kampanji 'Budi mi prijatelj', Udruzi RTL pomaže djeci i, naravno, svim ljudima dobra srca koji su donirali za ovu svrhu", rekla je ravnateljica Thalassotherapije Crikvenica Nataša Manestar.

Razlika je vidljiva već na prvi pogled. Nekadašnji betonski prostor danas je moderno uređeno sportsko igralište.

"Ovo igralište je odlično. Prošle godine ovdje je bio beton pa smo se svi razbijali dok smo igrali, a ove godine je puno bolje", rekla je Korina Revalj iz Zagreba.

Prikupljenim donacijama nabavljene su dvije košarkaške konstrukcije, zaštita cijevne konstrukcije, dva mala nogometna gola te zaštitna mreža oko igrališta.

Matej Hrelić iz Ogulina već devet godina dolazi na rehabilitaciju u Crikvenicu, a novo igralište posebno ga je razveselilo: "Ove godine sam ovdje malo kraće jer idem u Ameriku igrati košarku pa sam se ovdje morao pripremati tih 12 dana."

Na pitanje je li mu igralište dobro došlo, odgovara: "Da. Ovaj teren je stvarno super."

Novo igralište nije samo mjesto za igru, nego i važan dio procesa liječenja djece koja dolaze zbog bolesti dišnog sustava.

"Apsolutno nam je važno zato što jačamo respiratorne mišiće i radimo na funkciji pluća. Zato nam je jako važno da slobodno vrijeme, uz standardnu terapiju, lijekove, inhalacije i vježbe disanja, provedu u sportu kako bismo na taj način jačali funkciju mišića, ali i plućnu funkciju", objasnila je pedijatrica u Thalassotherapiji Crikvenica Magda Martedić Šimac.

Koliko djeci znači novo mjesto za druženje potvrđuje i Stela Barišec iz Ivanić-Grada: "Jako mi puno znači. Volim se kretati i uvijek se zabavljamo na igralištu. Igramo odbojku, neki igraju košarku, a neki nogomet."

Naziv kampanje "Budi mi prijatelj" najbolje opisuje ono što je ovim projektom ostvareno. Novo igralište bit će mjesto na kojem će se, uz liječenje, stvarati nova prijateljstva i uspomene.