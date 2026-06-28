Sunjom prodefilirali veličanstveni konji: Zvijezde hrvatske vrste - posavac, lipicanac, hladnokrvnjak

Gotovo 150 konja iz cijele Hrvatske danas je galopiralo sunjskim krajem u nedjelju na jubilarnoj 30. Državnoj konjogojskoj izložbi.

Zvijezde povorke bili su hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, međimurski konj i lipicanac – hrvatske autohtone pasmine koje su ponovno okupile brojne uzgajivače i ljubitelje konja.

Ni temperature više od 30 stupnjeva nisu spriječile okupljanje u Sunji, koja je već tri desetljeća jedno od središta hrvatskog konjogojstva.

"Predivno je. Drugi put sam ovdje sa svekrvom, svekrom i zaručnikom. Baš je lijepo. Želja mi je jednog dana imati svog vlastitog konja i sudjelovati na ovakvim atrakcijama i izložbama", rekla je Ema iz Petrinje.

Izložba je bila prilika za predstavljanje autohtonih hrvatskih pasmina, ali i za oživljavanje tradicionalnih kola, starih zaprega, jahačkih vještina, narodnih nošnji i običaja.

"Ovaj je kraj poznat po hrvatskom posavcu i konjima. Nekad se sve radilo s njima jer je ovo poljoprivredni kraj. Poznat je i po narodnim nošnjama i običajima. Tako je osnovana ova konjogojska izložba s autohtonim posavcem, našim konjem, a s vremenom je prerasla u nešto puno veće", ispričala je Marica iz Sunjske Grede.

Nekada nezamjenjivi u poljima i šumama, konji su bili temelj života na selu. Danas se, međutim, više ne uzgajaju zbog rada.

"Konji više ne rade ni u šumi ni u poljoprivredi. Njihova glavna svrha danas je održavanje pašnjačkih površina. Da nije ovih naših autohtonih, izvornih pasmina, te bi površine bile zakrčene", rekao je Mijo Latin, predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača konja Hrvatski posavac.

Iako su njihovu nekadašnju ulogu odavno preuzeli strojevi, uzgajivači kažu da im je život bez konja nezamisliv.

"To je način života, to nije posao. To je ljubav. Kad jednom imate konja, mislim da ga imate cijeli život. S tim čovjek jednostavno živi", rekla je uzgajivačica hrvatskog hladnokrvnjaka Danijela Grgić.

Sličnog je mišljenja i uzgajivač Dino Đurić.

"Danas se konji više ne mogu držati iz nekog financijskog razloga. Tu nema zarade, to je samo ljubav i uživanje", poručio je.

Za mnoge su upravo konji posebne životinje.

"Volim ih zbog svega, zbog njihove ljepote. Kad vidiš konje kako trče livadom, ništa se s tim ne može usporediti", rekla je Marica.

I dok je uloga konja danas znatno drugačija nego nekad, veza između čovjeka i ove plemenite životinje ostala je jednako snažna.