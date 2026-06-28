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Hrvatski navijači oduševili mladence iz Philadelphije: Sad ih dovode u Hrvatsku!

Hrvatski navijači oduševili mladence iz Philadelphije: Sad ih dovode u Hrvatsku!
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Foto: OOgmlmages/Alamy/Profimedia

Priča američkih mladenaca posebno je dirnula Igora Čavlovića, koji im je odlučio omogućiti medeni mjesec u Hrvatskoj. Nevjerojatnu priču pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati

28.6.2026.
18:44
danas.hr
OOgmlmages/Alamy/Profimedia
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Svježe vjenačnom paru iz Philadelphije prvi bračni izlazak iz gradske vijećnice pretvorio se u prizor koji nisu mogli ni zamisliti. Sve se zbilo u uvertiri utakmice Hrvatske i Gane. Navijači u 'kockicama' su ih okružili, pjevali i klicali. 

Američkim mladencima to nije smetalo, naprotiv, sa svatovima i su skakali i pjevali uz navijačke pjesme. I dan nakon velike fešte sa smiješkom prepričavaju susret s hrvatskim navijačima koji im je obilježio vjenčanje.  

"Odmah nakon što smo se vjenčali, ugledali smo sve te ljude. Bio je to zaista poseban trenutak i neizmjerno smo zahvalni. Još smo pod dojmom svega. Bilo je nevjerojatno. Još uvijek pokušavam vratiti glas. Bilo je baš zabavno i osjećali smo se iskreno dobrodošlo. To je iskustvo o kojem ćemo pričati cijeli život", kažu Zach i Ashton.

Njihova priča posebno je dirnula Igora Čavlovića, koji im je odlučio omogućiti medeni mjesec u Hrvatskoj, a oni su pristali! Nevjerojatnu priču pogledajte u RTL-u Danas. 

Hrvatski NavijačiMladenciPhiladelphiaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Hrvatska Reprezentacija
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