Hrvatski navijači oduševili mladence iz Philadelphije: Sad ih dovode u Hrvatsku!

Svježe vjenačnom paru iz Philadelphije prvi bračni izlazak iz gradske vijećnice pretvorio se u prizor koji nisu mogli ni zamisliti. Sve se zbilo u uvertiri utakmice Hrvatske i Gane. Navijači u 'kockicama' su ih okružili, pjevali i klicali.

Američkim mladencima to nije smetalo, naprotiv, sa svatovima i su skakali i pjevali uz navijačke pjesme. I dan nakon velike fešte sa smiješkom prepričavaju susret s hrvatskim navijačima koji im je obilježio vjenčanje.

"Odmah nakon što smo se vjenčali, ugledali smo sve te ljude. Bio je to zaista poseban trenutak i neizmjerno smo zahvalni. Još smo pod dojmom svega. Bilo je nevjerojatno. Još uvijek pokušavam vratiti glas. Bilo je baš zabavno i osjećali smo se iskreno dobrodošlo. To je iskustvo o kojem ćemo pričati cijeli život", kažu Zach i Ashton.

Njihova priča posebno je dirnula Igora Čavlovića, koji im je odlučio omogućiti medeni mjesec u Hrvatskoj, a oni su pristali! Nevjerojatnu priču pogledajte u RTL-u Danas.