Gvardiol objavom pokazao kako diše Hrvatska: Odmah mu se javio Stanišić

Hrvatska je nakon pobjede protiv Gane 2:1 izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Jedna od glavnih tema unutar naše reprezentacije je Joško Gvardiol koji je nakon čudesnog povratka od teške ozljede u slaboj formi i muči se s povratkom na one razine na koje nas je navikao.

Na utakmici protiv Gane ostao je na klupi te ušao samo kao 'taktička zamjena' u 88. minuti. Iako je i sam svjestan da nije na onoj razini na kojoj bi on sam prvi najviše volio biti, objavom na Instagramu pokazao je i još jednom dokazao kako u našoj reprezentaciji vlada veliko zajedništvo.

"Snaga ove reprezentacije je u zajedništvu. Borimo se jedan za drugoga i za Hrvatsku. Idemo!", napisao je uz emotikon srca i Hrvatske.

Pažnju je privukao i komentar Josipa Stanišića koji je uz 'Hrvatska' ostavio emotikon stisnutih mišića.

Josip je još jučer objavio: Tako jeeee! Opet neopisiva atmosfera - hvala vam! Sad dalje hrabro i sa srcem za našu domovinu!