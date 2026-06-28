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Gvardiol objavom pokazao kako diše Hrvatska: Odmah mu se javio Stanišić

Gvardiol objavom pokazao kako diše Hrvatska: Odmah mu se javio Stanišić
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Foto: Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia

Jedna od glavnih tema unutar naše reprezentacije je Joško Gvardiol koji je nakon čudesnog povratka od teške ozljede u slaboj formi

28.6.2026.
19:20
Sportski.net
Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska je nakon pobjede protiv Gane 2:1 izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva

Jedna od glavnih tema unutar naše reprezentacije je Joško Gvardiol koji je nakon čudesnog povratka od teške ozljede u slaboj formi i muči se s povratkom na one razine na koje nas je navikao. 

Na utakmici protiv Gane ostao je na klupi te ušao samo kao 'taktička zamjena' u 88. minuti. Iako je i sam svjestan da nije na onoj razini na kojoj bi on sam prvi najviše volio biti, objavom na Instagramu pokazao je i još jednom dokazao kako u našoj reprezentaciji vlada veliko zajedništvo. 

"Snaga ove reprezentacije je u zajedništvu. Borimo se jedan za drugoga i za Hrvatsku. Idemo!", napisao je uz emotikon srca i Hrvatske. 

Pažnju je privukao i komentar Josipa Stanišića koji je uz 'Hrvatska' ostavio emotikon stisnutih mišića. 

Josip je još jučer objavio: Tako jeeee! Opet neopisiva atmosfera - hvala vam! Sad dalje hrabro i sa srcem za našu domovinu! 

Joško GvardiolJosip StanišićHrvatska ReprezentacijaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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