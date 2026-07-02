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Hrvati prognozirali rezultat Vatrenih protiv Portugala: 'E ovaj put će fasovati'

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas koji rezultat Vatrenih prognozirate protiv Portugala? Donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici Net.hr.-a.

2.7.2026.
17:33
RTL Danas
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Hrvatska noćas neće spavati jer Vatreni u jedan sat iza ponoći po našem vremenu u Torontu u šesnaestini finala igraju utakmicu protiv Portugala. Navijači su spremni, preplavili su ulice Toronta, a večeras se sele na stadion gdje su Vatreni igrali i grupni susret protiv Paname.

Uvjereni su u pobjedu Hrvatske i prolazak dalje. Toronto su pak zahvatile i ekstremne vrućine pa se očekuju temperature i do 37 stupnjeva što će dodatno zagrijati navijačku atmosferu.

Nedjeljko je 'potegao' čak iz Sinja. "Samo da bodrimo našu reprezenataciju, ništa drugo. Hrvatska u srcu! Domovina, vjera, to je to." "Mi volimo te infarktne utakmice, mislim da smo jedina reprezenatcija koja je prošla uvijek na penale. Tako ako dođe i do penala - ja sam za", kazao je optimistični Dino iz Trogira. 

Koji rezultat Vatrenih prognozirate protiv Portugala?

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Koji rezultat Vatrenih prognozirate protiv Portugala?". U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici Net.hr.-a.

Marija prognozira 2:2. "Penali i prolazimo dalje. Hrvatska!️" Dalibor nije tog mišljenja. "3:1 za Portugal, nažalost. Ali početi će s 1:0 za nas", piše u komentaru.

"Vidim da igraju u plavim dresovima. Kockice su nam ipak sretnije, ali nadam se da Hrvatska pobjeđuje u penalima", tvrdi MiroslavaAnte je uvjeren u pobjedu. "Vatreni su kao Feniks, dižu se iz pepela kada je najteže. Dakle 1:0. Idemo dalje!"

"Uvijek se nadam pobjedi, ali će bit teško", priznaje Tomislav.

Marta Marcelina ide korak dalje. "4:1 za Portugal", prognozirala je uz smješak. Sjetivši se bolnih poraza od Portugala Danica Dujmovic-Zubrinic zaključila je raspravu oslanjajući se na 'zakon brojeva'. "Ako smo do sada gubili, e ovaj put će fasovati kad ih naše kockice najure."

Tema DanaPitamo VasVatreniHrvatska PortugalHrvatska ReprezentacijaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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