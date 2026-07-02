Zagreb čeka okršaj s Portugalom, kafići rade do 4 ujutro: 'Naši su se dokazali i pokazali'

ZAGRIJAVA SE ATMOSFERA /

Hrvatska u noći s četvrtka na petak, u 1 sat iza ponoći, igra protiv Portugala, a navijačka atmosfera već se polako zagrijava i u Zagrebu. Utakmica će se pratiti u brojnim kafićima i ugostiteljskim objektima, kojima je za ovu priliku dopušten rad do 4 sata ujutro.

Navijači će se tradicionalno okupljati u centru grada, ali i u kvartovskim kafićima. Na Cvjetnom trgu atmosfera se već polako zahuktava, dok se najveći broj ljudi očekuje kod Manduševca.

"Naši momci su se pokazali i dokazali, tako da vjerujem da će utakmica odlično proći", rekla je Ružica Herceg.

Među navijačima je i Mario Komadina, koji je nakon 62 godine stigao u Hrvatsku iz Australije. Kaže da se i ondje snažno navija za Vatrene. "U Australiji su puni kafići navijača za nas", rekao je Komadina.

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