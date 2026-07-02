Anušić o odlasku vojske u Pariz: 'Kundid još ima vremena predomisliti se'

SPOR OKO PARIZA /

Nastavljaju se napetosti između Vlade i predsjednika Zorana Milanovića oko odlaska hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid najprije odobrio odlazak vojnika, a zatim od toga odustao pod pritiskom predsjednika.

"Je li on konzultirao predsjednika? Koliko znam, nije. A sad je. Pa eto, vidite", rekao je Anušić, dodajući da se Kundid, prema njegovim riječima, još ima vremena predomisliti.

Parada u Parizu održava se za deset dana, a premijer tvrdi da sve članice Europske unije šalju svoje vojnike. Kako Hrvatska ne bi izostala, umjesto vojske mogli bi ići specijalci ili Antiteroristička jedinica Lučko.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da će policija, ako takva odluka bude donesena, izvršiti zadaću. "Bilo bi dobro da tamo ode vojska, jer ona ne predstavlja ni Vladu ni predsjednika, već Hrvatsku", rekao je Božinović.

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