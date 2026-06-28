Vikend u Austriji bio je zanimljiv i u nižim kategorijama: Ovo su najbolji u F2 i F3

Vikend Velike nagrade Austrije na stazi Red Bull Ring donio je pregršt uzbuđenja u pratećim kategorijama Formule 1. Utrke Formule 2 i Formule 3 još su jednom pokazale zašto slove za najuzbudljiviji poligon za dokazivanje mladih talenata, a publika u Spielbergu svjedočila je dramatičnim završnicama, napetim dvobojima i prvim pobjedama u karijeri za nekoliko vozača.

Bennett i Tsolov obilježili vikend u Formuli 2

Subotnja sprint utrka Formule 2 ponudila je triler završnicu i utrku iscrpljivanja. Akcija je počela već u trećem zavoju, gdje je kontakt Rafaela Câmare s Tasanapolom Inthraphuvasakom uzrokovao kaos, izbacivši iz utrke i Goethea te zahtijevajući izlazak sigurnosnog automobila. Kasnije su zbog tehničkih problema odustali i Joshua Dürksen te Colton Herta. U takvim uvjetima, veći dio utrke vodstvo je držao Sebastian Montoya. No, Britanac John Bennett iz momčadi Trident strpljivo je čekao svoju priliku i spektakularnim manevrom u posljednjem krugu preuzeo vodstvo, osiguravši tako svoju prvu pobjedu i postolje u karijeri. Montoyi je pripalo drugo mjesto, dok je treći bio R. Villagómez.

Nedjeljna glavna utrka protekla je u znaku Nikole Tsolova. Vozač Campos Racinga iskoristio je svoju priliku i stigao do važne pobjede koja ga je vratila u borbu za naslov prvaka. Iako je s pole pozicije startao Meksikanac Noel León, Tsolov je pokazao bolji tempo i na kraju uvjerljivo slavio. Nakon vikenda u Austriji, Gabriele Minì i dalje drži vrh poretka sa 108 bodova, no Tsolov mu se primaknuo na samo dva boda zaostatka, najavljujući neizvjesnu borbu do samog kraja sezone.

Rivera i Strømsted slavili u nepredvidivoj Formuli 3

Ništa manje uzbuđenja nije nedostajalo ni u Formuli 3, gdje su mladi vozači ponovno demonstrirali beskompromisno utrkivanje. Sprint utrka ostat će u posebnom sjećanju 17-godišnjem Ernestu Riveri. Mladi vozač Camposa, koji je zbog ozljede propustio početak sezone, pokazao je izniman talent. U uzbudljivoj završnici izveo je odlučujući napad na Jamesa Whartona iz Preme, preuzeo vodstvo te uspio stvoriti dovoljnu prednost da prekine DRS i odjuri prema svojoj prvoj pobjedi. Wharton je nakon gubitka vodstva napravio pogrešku i pao u poretku, prepustivši preostala mjesta na postolju Pedru Clerotu i Jinu Nakamuri.

U nedjeljnoj glavnoj utrci, s najbolje startne pozicije krenuo je Japanac Hiyu Yamakoshi, no pobjedu je na kraju odnio Norvežanin Noah Strømsted iz momčadi Trident. Bila je to njegova prva pobjeda u sezoni, kojom je potvrdio dobar tempo tijekom cijelog vikenda. U ukupnom poretku vozača, Ugo Ugochukwu iz Camposa zadržao je vodstvo sa 78 bodova, no drugoplasirani Freddie Slater (62 boda) i trećeplasirani Théophile Naël (52 boda) ostaju mu za petama, garantirajući da će se borba za titulu nastaviti istim intenzitetom u nastavku sezone.