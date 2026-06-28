Mlada F1 nada nam otkriva: 'Gledam Bosnu na Mundijalu, a cilj mi je postati stalni vozač'

Švedski vozač bosanskohercegovačkih korijena Dino Beganović nastavlja skupljati dragocjeno iskustvo u Formuli 1. Član Ferrarijeve vozačke akademije ponovno je dobio priliku sjesti za upravljač Ferrarijevog bolida tijekom prvog slobodnog treninga za Veliku nagradu Austrije, gdje je zamijenio Charlesa Leclerca.

Beganović je opravdao ukazano povjerenje i trening završio na vrlo dobrom devetom mjestu, ostavivši odličan dojam u konkurenciji najbržih vozača svijeta.

Nakon odrađenog treninga razgovarao je s RTL-ovim reporterom Antonijem Vuksanovićem te podijelio dojmove iz Spielberga.

„Uvijek je posebno sjesti u Ferrarijev bolid Formule 1. Trening je prošao jako dobro i od samog početka osjećao sam se ugodno u automobilu. Imao sam dobru referencu nakon Lewisovih podataka, a tijekom treninga isprobali smo mnogo različitih stvari, posebno na medium gumama. Sve u svemu, jako sam zadovoljan kako je protekao današnji dan“, rekao je Beganović.

Mladi vozač ističe kako mu svaki izlazak na stazu u Ferrarijevim bojama predstavlja dodatnu motivaciju, no svjestan je da do stalnog mjesta u Formuli 1 vodi samo jedan put.

„Sve ovisi o rezultatima u Formuli 2. To mi je glavni fokus ove sezone. Naravno, presretan sam svaki put kada dobijem priliku voziti bolid Formule 1 i svakodnevno radim kako bih jednog dana ovdje bio kao stalni vozač.“

Beganović je otkrio da redovito komunicira sa mladim vozačima poput Bortoleta te da mu njihovo iskustvo mnogo znači.

„Često razgovaramo i zajedno radimo u simulatoru. Uvijek su spremni pomoći koliko mogu i dati poneki savjet, ali na kraju je sve na meni. Moram ostati koncentriran na Formulu 2 i odraditi svoj posao najbolje što mogu.“

Osim utrka Formule 1, Beganović pomno prati i nastupe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

„Naravno da pratim. Baš sam u srijedu bio na ćevapima u Bledu i tamo sam gledao utakmicu. Lijepo je vidjeti kako se Bosna bori, a sve utakmice pratim zajedno s obitelji. Gledat ćemo i sljedeću.“

Nastup u Spielbergu još je jedan važan korak u razvoju mladog vozača, koji iz vikenda u vikend potvrđuje da Ferrari na njega ozbiljno računa. Fokus ostaje na dobrim rezultatima u Formuli 2, ali ovakve prilike pokazuju da bi Beganović u budućnosti mogao postati jedno od novih lica Formule 1.