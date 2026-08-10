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SUDIO NA MAKSIMIRU /

Dinamo doznao suca za ključni dvoboj: Navijači ga dobro pamte

Dinamo doznao suca za ključni dvoboj: Navijači ga dobro pamte
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Kaunasu će Massi pomagati sunarodnjaci Filippo Meli i Alessio Berti, dok će za VAR biti zadužen Daniele Doveri, a AVAR Manuel Volpi

10.8.2026.
10:41
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Talijanski arbitar Davide Massa određen je za glavnog suca uzvrata trećeg pretkola Lige prvaka između Žalgirisa i Dinama. Utakmica u Kaunasu na rasporedu je u utorak od 19 sati.

Massa je dosad samo jednom dijelio pravdu Dinamu, ali riječ je o utakmici koju navijači Modrih itekako pamte. Bio je sudac uzvrata osmine finala Europa lige protiv Tottenhama u ožujku 2021., kada je Dinamo na Maksimiru slavio 3:0 i nadoknadio poraz iz Londona. Mislav Oršić tada je zabio sva tri pogotka.

Talijanu ovo neće biti prvi susret s hrvatskim nogometom. Hrvatsku reprezentaciju vodio je četiri puta – protiv Portugala dvaput, Walesa i Danske, uz dvije pobjede, remi i dva poraza Hrvatske.

U Kaunasu će Massi pomagati sunarodnjaci Filippo Meli i Alessio Berti, dok će za VAR biti zadužen Daniele Doveri, a AVAR Manuel Volpi.

DinamoSudacžalgiris
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