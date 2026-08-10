Ovih šest zvukova iz klima uređaja ne biste smjeli ignorirati

Tijekom ljetnih mjeseci, kada vanjske temperature dosežu visoke vrijednosti, klima uređaj postaje neizostavan uređaj u stambenim i poslovnim prostorima. Njegov standardni, tihi radni zvuk predstavlja znak ispravnosti i ugode. Međutim, pojava neuobičajenih zvukova može signalizirati potencijalne probleme.

Korisnici su često skloni zanemariti takve promjene, pripisujući ih starosti uređaja ili normalnom radu pod povećanim opterećenjem. Stručnjaci ipak upozoravaju da su neuobičajeni zvukovi često prvi i najočitiji pokazatelji neispravnosti, piše Southern Living.

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Lupanje i zveckanje

Iznenadno i glasno lupanje ili metalno zveckanje koje dopire iz unutarnje ili vanjske jedinice jasan je pokazatelj mehaničkog problema koji zahtijeva hitnu pažnju. Ovi zvukovi gotovo uvijek upućuju na olabavljenu komponentu. S vremenom, vibracije mogu popustiti vijke koji drže motor, ventilator ili kućište, zbog čega dijelovi udaraju jedni o druge.

Ponekad uzrok može biti jednostavan, poput grančice, lišća ili nekog drugog stranog tijela koje je dospjelo u vanjsku jedinicu i ometa rotaciju ventilatora. Ipak, uzrok može biti i znatno ozbiljniji. Slomljena ili oštećena lopatica ventilatora stvarat će ritmično lupanje pri svakom okretaju. U najgorem scenariju, duboko lupanje može signalizirati kvar na kompresoru, koji je ključni dio cijelog sustava. Nastavak rada uređaja u takvom stanju može uzrokovati lančanu reakciju i oštetiti i druge ispravne komponente, pretvarajući manji popravak u kapitalni trošak.

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Pištanje ili škripanje

Visoki, prodorni zvukovi poput pištanja ili škripanja obično su povezani s motorom i njegovim pokretnim dijelovima. Jedan od najčešćih uzroka su istrošeni ležajevi na motoru ventilatora koji su ostali bez podmazivanja. Taj zvuk jasno ukazuje na potrebu za servisom ili zamjenom ležajeva.

Kod starijih modela klima uređaja, koji koriste remen za pogon ventilatora, škripanje može upućivati na to da je remen olabavljen, istrošen ili oštećen. Ako se ovaj problem zanemari, remen može puknuti, što će rezultirati potpunim prestankom rada ventilatora i, posljedično, hlađenja.

Zujanje

Dok je tiho brujanje normalan zvuk rada, glasno, isprekidano ili neuobičajeno intenzivno zujanje signalizira potencijalne električne probleme. Takvi zvukovi mogu biti izuzetno opasni jer upućuju na kvar koji može izazvati ne samo oštećenje uređaja, već i opasnost od požara.

Jedan od čestih uzroka je neispravan kondenzator motora. Glasno zujanje iz vanjske jedinice, pri čemu se ventilator ne pokreće, najčešće upućuje na kvar kondenzatora. Također, olabavljeni električni spojevi ili neispravan kontaktor mogu proizvoditi zujanje. U svakom slučaju, kod pojave ovakvih zvukova, neophodno je odmah isključiti uređaj s napajanja i pozvati ovlaštenog servisera.

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Šištanje ili siktanje

Zvuk koji podsjeća na siktanje ili ispuštanje zraka može imati dva potpuno različita uzroka. Onaj bezazleniji je jako zaprljan filtar zraka. Kada je filtar začepljen prašinom i nečistoćama, protok zraka je ograničen, što stvara visok tlak u sustavu i može proizvesti zvuk šištanja.

Riječ je o problemu koji se može samostalno riješiti čišćenjem ili zamjenom filtra. Međutim, ako se šištanje nastavi i nakon toga, vjerojatno se radi o mnogo ozbiljnijem problemu, curenju rashladnog sredstva. Freon je ključan za proces hlađenja, a njegovo istjecanje ne samo da smanjuje učinkovitost uređaja, već može biti i štetno za zdravlje i okoliš.

Grgljanje i klokotanje

Zvuk grgljanja ili klokotanja iz klima uređaja najvjerojatnije je povezan s problemom u sustavu odvoda kondenzata. Tijekom hlađenja, uređaj izvlači vlagu iz zraka koja se pretvara u vodu (kondenzat). Ta voda se odvodi izvan jedinice kroz posebnu cijev.

Ako se ta odvodna cijev začepi algama, prljavštinom ili plijesni, voda se počinje nakupljati u posudi i sustavu, stvarajući zvukove klokotanja. Ignoriranje ovog problema može dovesti do prelijevanja vode i oštećenja zidova ili poda.

Učestalo kliktanje

Kratak i tih klik na početku i na kraju ciklusa hlađenja potpuno je normalan zvuk. To je termostat koji uključuje ili isključuje sustav. Međutim, učestalo, glasno ili neprekidno kliktanje tijekom rada uređaja može ukazivati na problem s elektronikom. Najčešće se radi o kvaru na releju, koji je svojevrsni prekidač, ili o problemu s termostatom koji ne može ispravno regulirati rad sustava.

Pri pojavi bilo kojeg od navedenih neuobičajenih zvukova, preporučuje se isključiti uređaj kako bi se spriječila daljnja šteta. Iako je provjeru i čišćenje filtara moguće obaviti samostalno, za sve ostale intervencije nužno je pozvati stručnu osobu. Redovito godišnje održavanje predstavlja najbolji način prevencije većine navedenih kvarova, čime se osigurava tih, učinkovit i pouzdan rad klima uređaja tijekom cijele ljetne sezone.

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