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slavlje u garaži /

Šef Red Bulla nam nakon velikog vikenda otkriva: 'Bili smo blizu borbe za pobjedu, ali...'

Šef Red Bulla nam nakon velikog vikenda otkriva: 'Bili smo blizu borbe za pobjedu, ali...'
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Foto: Sven Severing/imago sportfotodienst/Profimedia

Max Verstappen, vidjeli smo, odradio je sjajnu utrku, a odmah ispred garaže Red Bulla, Antonio Vuksanović razgovarao je s gazdom Laurentom Mekiesom

28.6.2026.
20:13
Sportski.net
Sven Severing/imago sportfotodienst/Profimedia
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Britanac George Russell (Mercedes) pobjednik je Velike nagrade Austrije vožene na Red Bull Ringu u Spielbergu, čime je upisao svoju drugu pobjedu u aktualnoj sezoni i ukupno sedmu u karijeri. Nakon trijumfa u Melbourneu na otvaranju godine, Russell je ponovno stigao do najviše stepenice postolja i potvrdio da se nalazi u odličnoj formi.

Ujedno, ovo mu je druga pobjeda na austrijskoj stazi, gdje je slavio i prije dvije godine, a ovim rezultatom dodatno je učvrstio svoj status jednog od glavnih kandidata u borbi za vrh ukupnog poretka.

Britanac je u Spielbergu imao gotovo savršen vikend, u subotu je osvojio pole position, a u nedjelju je kontrolirao ritam utrke i sačuvao prednost do cilja, potvrdivši dominaciju u ključnim trenucima.

Ipak, nakon utrke u fokusu je bio i nastup Maxa Verstappena (Red Bull), koji je iskoristio prednost domaće staze i sjajnom vožnjom stigao do drugog mjesta, probivši se s petog startnog mjesta. Nizozemac je tako upisao svoj najbolji rezultat sezone i ponovno pokazao zašto je jedan od najkonstantnijih vozača na gridu.

U garaži Red Bulla nakon utrke vladalo je zadovoljstvo napretkom, a novi šef momčadi Laurent Mekies istaknuo je koliko je važan bio cijeli vikend za ekipu:

“Vrlo dobre vijesti za momčad. Imao sam dojam da smo napravili snažan korak naprijed u performansama bolida. Jučer još nije bilo potpuno jasno gdje smo u odnosu na najbrže, ali danas smo vidjeli da se možemo boriti za pobjedu”, poručio je Mekies.

Dodao je i kako je ključno bilo upravljanje utrkom i gumama:

“Moramo priznati da je i konkurencija bila brža u nekim segmentima, ali borili smo se do kraja. Nedostajalo nam je možda nekoliko sekundi u završnici, no to ćemo detaljno analizirati. Sve u svemu, odličan posao tima i borba koja traje do posljednjih krugova”, zaključio je šef Red Bulla.

Russellov trijumf tako je obilježio vikend u Austriji, ali i otvorio nova pitanja u borbi vodećih momčadi u nastavku sezone.

F1 VijestiA1 HrvatskaVn AustrijeRed Bull
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