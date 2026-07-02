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Europski prvak na rubu iskušenja: Austrija prijeti Španjolskoj u nokaut fazi

Europski prvak na rubu iskušenja: Austrija prijeti Španjolskoj u nokaut fazi
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Foto: Ulises RUIZ/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Španjolska - Austrija pratite UŽIVO putem portala Net.hr

2.7.2026.
17:32
Tonko Medvedec
Ulises RUIZ/AFP/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2026.
2.7.2026.
21:00
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Španjolska
 
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Austrija
 

Tekstualni prijenos utakmice

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Najava

Španjolska, aktualni europski prvak, i Austrija susreću se u četvrtak u 21 sat po našem vremenu na impresivnom SoFi stadionu u Los Angelesu. Ulog je mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva i okršaj s pobjednikom dvoboja Hrvatske i Portugala.

Iako je momčad Luisa de la Fuentea osvojila skupinu H bez primljenog gola, dojam nije bio suveren. Napad se previše oslanja na Laminea Yamala, a dodatne probleme stvaraju ozljede krilnih napadača Nice Williamsa i Yéremyja Pina. To sužava De la Fuenteove opcije i stavlja još veći pritisak na mladu zvijezdu Barcelone, o čijoj formi ovisi sudbina Španjolaca.

Austrija je svoj prvi nastup u nokaut fazi nakon 1982. osigurala na najdramatičniji način. Gol Saše Kalajdžića u 96. minuti za 3:3 protiv Alžira donio im je prolaz. Stil igre Ralfa Rangnicka, "visoki rizik, visoka nagrada", donosi uzbudljive utakmice, ali i ranjivu obranu koja je u tri susreta primila šest golova. Unatoč tome, kapetan David Alaba poručuje: "Znamo svoje kvalitete i možemo pobijediti, u nogometu je sve moguće."

Očekuje nas klasičan sraz stilova. Španjolska će tražiti kontrolu kroz posjed, dok će Austrija pokušati nametnuti svoj prepoznatljivi visoki presing. "Austrija je vrlo agresivna i odlučna momčad, bit će to utakmica s puno duela", upozorio je španjolski izbornik De la Fuente. Upravo u tome leži austrijska prilika. Španjolski vezni red, uključujući Rodrija, dosad nije bio na najvišoj razini, a agresivni pristup Austrijanaca mogao bi stvoriti probleme u izgradnji napada i otvoriti prostor za brze tranzicije.

Dok Španjolska lovi svoju prvu pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva još od osvajanja titule 2010. godine, Austrija nema što izgubiti. Pobjednik će u Dallasu igrati za četvrtfinale, a u Hrvatskoj i Portugalu pozorno će pratiti rasplet s tribina Toronta.

španjolskaAustrijaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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