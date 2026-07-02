Utakmica pod prijetnjom nevremena: Evo zašto bi Hrvatska i Portugal mogli satima čekati nastavak

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi na snazi su strogi sigurnosni protokoli koji se aktiviraju u slučaju grmljavinskog nevremena, a isti bi mogli igrati važnu ulogu i tijekom utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu u Torontu.

Prema pravilima, utakmica se mora prekinuti ako se munja detektira unutar radijusa od oko osam milja, odnosno približno 13 kilometara od stadiona. U tom slučaju automatski se aktivira sigurnosni postupak koji uključuje 30-minutno odbrojavanje, a ono se iznova resetira svaki put kada se zabilježi novi udar munje u zoni opasnosti.

Takav protokol već je viđen tijekom ovog turnira, kada je susret između Francuske i Iraka 22. lipnja bio prekinut na više od dva sata, što je značajno poremetilo ritam igre i raspored natjecanja. Slične situacije nisu strane ni navijačima Formule 1, koji su o vremenskim prekidima govorili i tijekom Velike nagrade Miamija.

Hrvatska i Portugal svoj dvoboj osmine finala igraju na stadionu BMO Field, s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Iako je riječ o Kanadi, ista pravila o sigurnosti u slučaju munja vrijede kao i u SAD-u, što znači da vremenski uvjeti mogu izravno utjecati na tijek susreta.

Američki sportski medij The Athletic tijekom turnira surađuje s meteorologom Aaronom Mentkowskim s WKBW-TV Buffalo, koji svakodnevno analizira vremenske uvjete i moguće scenarije prekida utakmica.

Za dvoboj Hrvatske i Portugala prognoza najavljuje djelomično sunčano, ali vruće i sparno vrijeme. U trenutku početka susreta očekuje se temperatura od oko 30°C, uz oko 40 posto šanse za pljuskove praćene grmljavinom.

Tijekom utakmice temperatura bi se trebala spustiti na oko 27°C, uz zapadni vjetar brzine 10 do 20 milja na sat, dok zalazak sunca u Torontu dolazi u 21:02 po lokalnom vremenu. Meteorolozi, stoga, ne isključuju mogućnost prekida i pozorno prate razvoj situacije.

Prema preporukama Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA), susret se mora prekinuti čim se munja detektira unutar sigurnosnog radijusa. U tom slučaju igrači i službene osobe napuštaju teren i odlaze u svlačionice, dok se navijači upućuju u zaštićene dijelove stadiona.

Utakmica se može nastaviti tek nakon što prođe najmanje 30 minuta bez nove detekcije munje unutar propisanog područja. Svaki novi udar ponovno pokreće cijeli proces čekanja, što može dovesti do višesatnih prekida.

Pravilo vrijedi i prije početka utakmice, ako se olujna aktivnost zabilježi unutar 30 minuta od planiranog početka, početak susreta automatski se odgađa dok se ne osiguraju sigurni uvjeti za igru.