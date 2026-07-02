Peternac za Direkt otkrio tajnu Hrvatske: 'Uvijek sam čekao golmana'

ZNANOST PENALA /

Šalabahteri golmana, trzaj ulijevo ili udesno. Zastajkivanje prilikom zaleta. Punom nogom ili onako sastrane, postoji cijela znanost oko toga što ti daje najbolje šanse kod penala. E sad, mi se nadamo da će Hrvatska dobiti glatko u 90 minuta.

Alen Peternac, trener NK Rudeš i bivši nogometaš otkrio je za Direkt što očekuje.

"Naravno da smo mi bliži pobjedi, ako ne barem u srcu. Želimo to da se Christiano Ronaldo prvi oprosti a onda Luka ima vremena, par utakmica neka traje."

U dvoboju bi mogle odlučivati sitnice, pa i jedanaesterci u kojima na svjetskom imamo savršeni skor. Koja je naša tajna pitamo rekordera španjolske lige koji kaže da je najbitnije ostati smiren.

"To su pravi izvođači i mi ih imamo. Ako dođe do penala mislim da ćemo nastaviti pozitivnu seriju."

On je rekorder španjolske lige, 16 od 16 pogođenih penala, pa je Peternac otkrio kako je to uspijevao. "Pa da, stvarno imamo 16 od 16 tamo i uvijek sam čekao golmana, imao sam način taj i to je bio moj stil, danas ima puno stilova."

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