Stjepan nakon poraza Vatrenih postao hit: 'Idem kući pojest malo pečenke, gotovo je'

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TRILER ZA PAMĆENJE /

Hrvatska je završila nastup na Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala 2:1 u utakmici koja će se još dugo prepričavati. Portugal je izborio plasman u osminu finala, gdje ga čeka Španjolska, dok su Vatreni ostali bez novog velikog rezultata.

Susret je obilježilo čak tri poništena pogotka Hrvatske nakon VAR provjera te dosuđeni jedanaesterac za Portugal, zbog čega su navijači diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu, nakon utakmice bili ogorčeni.

Na trgovima u Zagrebu, Splitu, Puli i drugim gradovima slavlje se tijekom utakmice pretvorilo u nevjericu, a potom i tugu. Mnogi su uvjereni da je Hrvatska oštećena.

"Opljačkani smo", poručio je jedan navijač u Puli, dok je drugi rekao da je riječ o "pljački stoljeća".

Slične reakcije stizale su i iz Toronta, gdje su hrvatski navijači utakmicu pratili do kasno u noć.

Unatoč razočaranju zbog ispadanja, navijači su poručili kako su ponosni na reprezentaciju i zahvalili Luki Modriću i suigračima na borbenosti i svemu što su pokazali tijekom prvenstva.

Hrvatska tako završava svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, a utakmica protiv Portugala ostat će zapamćena po kontroverznim sudačkim odlukama koje su izazvale burne reakcije među navijačima. Više pogledajte u prilogu