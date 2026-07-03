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OTVORILI DUŠU /

Plenković i Milanović konačno misle isto, pogledajte kako je državni vrh reagirao zbog Vatrenih

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na igri protiv Portugala čestitao je cijeli državni vrh. Sabor im je i zapljeskao, a predsjednik Republike i predsjednik Vlade ovaj put su bili složni. 

U kritici suđenja na utakmici s Portugalom posebno se istaknuo premijer Plenković. "Zabiti tri gola i dva sva tri budu poništena zbog offsidea u drugom poluvremenu, ne sjećam se da se to ikada dogodilo u nižim ligama, a kamoli u srazu Hrvatske i Portugala.

I ova zadnja situacija koja, po meni, kad je gledate temeljito – to je bio gol. Gvardiol je zabio gol za izjednačenje, zašto je sudac dosudio offside, je li diralo kosu, je li čulo otkucaje srca, je li diralo onog obrambenog igrača mi to ne možemo provjeriti. Međutim, mislim da je Hrvatska teško oštećena, da je ekipa bila zaista sjajna", kazao je. Više o reakcijama državnog vrha doznajte u prilogu.

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3.7.2026.
19:24
RTL Danas
Hrvatska ReprezentacijaVatreniHrvatska PortugalSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.SuđenjeVarAndrej PlenkovićZoran Milanović
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