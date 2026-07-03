Ovo su najurnebesniji memovi koji su pratili Hrvatsku na SP-u: Neki će vas dobro nasmijati

Hrvatska je noćas nakon poraza od Portugala 2:1 završila svoj put na Svjetskom prvenstvu. Iako je rezultat donio razočaranje i kraj natjecanja, cijeli turnir ostat će upamćen po brojnim emocijama koje su ga pratile.

Kada se osvrnemo na sve odigrane utakmice, jasno je da je ovo prvenstvo donijelo pravi spektar osjećaja - od suza i nervoze, preko smijeha i euforije, pa sve do onih trenutaka čistog nogometnog ludila koje samo velika natjecanja mogu izazvati.

Svaka utakmica Hrvatske bila je povod za reakcije na društvenim mrežama, gdje su se ubrzo nakon završnih zvižduka širili memovi koji su na duhovit način komentirali događaje na terenu. Ti sadržaji nisu samo zabavljali navijače, nego su i dodatno produljili život svake utakmice u online prostoru, pretvarajući ih u viralne trenutke koji su spajali humor i sportsku strast.

U nastavku izdvajamo neke od najsmješnijih i najzapaženijih memova koji su obilježili hrvatski put kroz ovo Svjetsko prvenstvo.