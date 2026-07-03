Je li ovo kraj velike ere? Dalić najavio 'nove početke, Modrić poručio: 'Nije vrijeme za to'

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HRVATSKA ČEKA ODGOVOR /

Nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva otvorilo se pitanje budućnosti dvojice najvažnijih ljudi hrvatske reprezentacije – izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića.

Dalić je nakon utakmice bio vidno razočaran, a u izjavi je spomenuo "kraj jedne ere" i "nove početke", zbog čega su se mnogi zapitali planira li napustiti klupu reprezentacije. O svojoj odluci, poručio je, govorit će nakon povratka u Hrvatsku.

Ni Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš u povijesti, nije želio odgovoriti na pitanje o nastavku reprezentativne karijere.

"Na moje dalje? Nije sada vrijeme za to", kratko je rekao kapetan.

Modrić je sa 202 nastupa u hrvatskom dresu apsolutni rekorder reprezentacije. Tijekom karijere više je puta isticao koliko mu znači igrati za Hrvatsku. "Dajem maksimum i ginem za ovu reprezentaciju, što god netko mislio o tome. I to ću nastaviti raditi dok god sam tu", poručio je još 2017. godine.

Izjava Zlatka Dalića nakon utakmice posebno je odjeknula među navijačima.

"Došao je, rekao bih, kraj jedne prelijepe ere, tih deset godina što smo napravili. Vrijeme je za nove početke. Hvala svima", rekao je izbornik.

Nikada dosad nije tako otvoreno govorio o završetku jednog razdoblja, no nije izravno potvrdio odlazak. Više pogledajte u prilogu