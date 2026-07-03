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PRIŠIVAK LEGENDI /

Susret Luke protiv Cristiana je povijesni sukob ostavština: Ovakve dresove nose samo najveći

Susret Luke protiv Cristiana je povijesni sukob ostavština: Ovakve dresove nose samo najveći
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Foto: Eduardo Carmim/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Postali su prvi igrači u povijesti koji su jedan protiv drugoga nastupili noseći FIFA-in 'Legacy Patch'

3.7.2026.
17:07
Sportski.net
Eduardo Carmim/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Utakmica Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva završila je bolnim ispadanjem za nas, a susret je obilježila i jedna sitnica na dresovima dvojice kapetana. 

FIFA je za Svjetsko prvenstvo 2026. kao priznanje legendama koje su ostavile dubok trag na najvećoj nogometnoj pozornici uvela oznaku 'Legacy Patch' koju na Mundijalu osim Modrića i Cristiana, nose još i Lionel Messi, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera te Yuto Nagatomo.

Modrić i Cristiano postali su prvi igrači u povijesti koji su jedan protiv drugoga nastupili noseći FIFA-in "Legacy Patch", posebno obilježje namijenjeno isključivo nogometašima koji su nastupili na pet ili više svjetskih prvenstava. 

Vidjet ćemo hoće li se u nastavku turnira još koji put ponoviti sraz igrača s ovom oznakom ili će pak utakmica u Torontu ostati kao jedina upisana u povijest. 

Luka ModrićFifaDresSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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