Susret Luke protiv Cristiana je povijesni sukob ostavština: Ovakve dresove nose samo najveći

Utakmica Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva završila je bolnim ispadanjem za nas, a susret je obilježila i jedna sitnica na dresovima dvojice kapetana.

FIFA je za Svjetsko prvenstvo 2026. kao priznanje legendama koje su ostavile dubok trag na najvećoj nogometnoj pozornici uvela oznaku 'Legacy Patch' koju na Mundijalu osim Modrića i Cristiana, nose još i Lionel Messi, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Fernando Muslera te Yuto Nagatomo.

Modrić i Cristiano postali su prvi igrači u povijesti koji su jedan protiv drugoga nastupili noseći FIFA-in "Legacy Patch", posebno obilježje namijenjeno isključivo nogometašima koji su nastupili na pet ili više svjetskih prvenstava.

𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩-𝙀𝙫𝙚𝙧 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙝 𝘽𝙚𝙩𝙬𝙚𝙚𝙣 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥 𝙇𝙚𝙜𝙖𝙘𝙮 𝙋𝙖𝙩𝙘𝙝



The recent match between Portugal and Croatia marked the first time two players wearing the exclusive 2026 World Cup "Legacy Patch" - Cristiano Ronaldo and Luka Modrić faced each… pic.twitter.com/k5ZTA5CnPd — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 3, 2026

Vidjet ćemo hoće li se u nastavku turnira još koji put ponoviti sraz igrača s ovom oznakom ili će pak utakmica u Torontu ostati kao jedina upisana u povijest.