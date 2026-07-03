Izbornik Portugala: 'Moram im poručiti kako je sve jasno'

FAMOZNI ČIP /

Hrvatska je u petak u jedan ujutro igrala protiv Portugala. Vatreni su tu utakmicu izgubili 2-1, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka najviše se pričalo o poništenom pogotku Hrvatske.

Iako su kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić jasno rekli kako se ne slažu s tom odlukom, izbornik Portugala Roberto Martínez ipak je imao drukčije viđenje situacije. Što je Martinez rekao nakon utakmice pogledajte u videu na vrhu teksta.