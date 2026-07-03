Bivši slavni španjolski sudac: 'Oni koji žele prigovarati trebaju se žaliti tehnologiji, a ne sucima'

Bivši španjolski nogometni sudac Eduardo Iturralde González rekao je da bi poništenje gola Hrvatskoj možda bilo kontroverzno prošle godine kada nije postojala lopta s ugrađenim čipom, ali da je zbog te tehnologije sudac opravdano poništio gol protiv Portugala.

Prizor kakav dosad nije viđen u eri VAR-a izazvao je komentare diljem svijeta nakon dramatične šesnaestine finala Mundijala, pa tako i u Španjolskoj.

Nakon ubačaja u kazneni prostor u 103. minuti Igor Matanović skočio je najviše, gotovo neprimjetno glavom ili kosom dotaknuo loptu, a ona je nakon odbijanja od Renata Veige stigla do Marija Pašalića. On je asistirao Jošku Gvardiolu, koji je poslao loptu u mrežu za 2-2 i produžetke. Međutim, pogodak je poništen zbog Pašalićeva zaleđa u trenutku Matanovićeva dodira s loptom.

Taj je kontakt bio toliko blag da se na televizijskim snimkama nije mogao jasno uočiti. Tek je tehnologija, odnosno senzor ugrađen u loptu, pokazala da je do dodira ipak došlo.

"Danas to više nije kontroverza. Možda bi to bila prošle godine, kada takva tehnologija nije postojala, ali ne i sada, uz tehnologiju i čip u lopti", izjavio je Iturralde González za radijsku postaju Cadena SER.

Koristeći list papira, objasnio je tijek akcije, gotovo neprimjetan Matanovićev dodir glavom i činjenicu da je njegov suigrač u tom trenutku bio u nedopuštenom položaju, čime je sve što se dogodilo nakon toga izgubilo važnost.

"Iako ljudsko oko ne može pouzdano utvrditi je li Matanović dodirnuo loptu, čip ugrađen u nju pokazuje da jest, a taj je podatak bio prikazan i tijekom televizijskog prijenosa", rekao je sugovornik za suđenje postaje Cadene SER.

Istaknuo je da se kontakt "ne može vidjeti jer ljudsko oko ne registrira tako lagan dodir, ali zato sada imamo čip u lopti", koji je usporedio s elektrokardiogramom. Na njegovim očitanjima jasno se vidi da se pri kontaktu pojavljuje "vrh" na grafu. Drugim riječima, "uređaj pokazuje da je hrvatski igrač glavom dotaknuo loptu", a tehnologija pritom nudi i dodatne podatke.

"Ista tehnologija automatski povlači liniju i pokazuje da je riječ o zaleđu", rekao je Iturralde, dodajući da je "ovdje ljudski faktor nestao". Objasnio je da osobe u VAR sobi više ne biraju kadar niti ručno povlače linije, nego to obavlja sustav.

Foto: Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia

"Oni koji žele prigovarati trebaju se žaliti tehnologiji, a ne sucima, jer oni u tom dijelu procesa više ne donose odluku", rekao je.

Unatoč tome konačnu odluku morao je donijeti glavni sudac utakmice Espen Eskås iz Norveške.

Iturralde González osvrnuo se i na argument koji su mnogi iznijeli - da je portugalski igrač Renato Veiga dodirnuo loptu nakon Matanovićeva dodira, što bi moglo značiti da je Pašalić ponovno bio u dopuštenom položaju jer je lopta došla od protivnika. U tom bi slučaju njegova asistencija Gvardiolu i pogodak trebali vrijediti.

"No, prema pravilima, nije tako", tvrdi González koji je sudio utakmice španjoske lige od 1995. do 2012. te je bio na FIFA-inoj listi sudaca.

Razlog je taj što je lopta pogodila portugalskog braniča nakon "odbijanca", odnosno nije bila riječ o namjernom izbijanju lopte.

"Da bi dodir portugalskog igrača poništio zaleđe hrvatskog igrača, morao bi se raditi o lošem pokušaju izbijanja lopte", rekao je Iturralde.

Loše izbijanje znači da je branič vidio loptu, mogao je kontrolirati, pokušao ju je izbiti, ali je to učinio loše pa je lopta završila iza njega.

"Međutim, ako se igrač sagne, lopta ga pogodi u leđa i odbije se do suparnika, riječ je samo o odbijancu, koji ne poništava zaleđe. Zato ova situacija prema pravilima nije toliko kontroverzna", zaključio je.