Riječi portugalskog izbornika odjeknut će u Hrvatskoj

Hrvati su rođeni sa sportom u venama, kazao je portugalski izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg ogleda u 16-ini finala SP-a u Torontu.

Martinez je preuzeo Portugal u siječnju 2023. naslijedivši Fernanda Santosa. Pod njegovim vodstvom Portugal je odigrao 43 utakmice, ostvarivši 29 pobjeda, devet remija i samo pet poraza. Predvodio je Portugal do trijumfa u Ligi nacija 2025. godine, dok su na posljednjem EURO-u ispali u četvrtfinalu od Francuske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Španjolac je tijekom karijere vodio i Belgiju, Everton, Wigan i Swansea City.

"Hrvatska ima generaciju posvećenih igrača. Kada pogledate njihove rezultate, možete vidjeti o kakvoj sili se radi. Hrvata im oko četiri milijuna, no rođeni su sa sportom u venama.," kazao je Martinez pohvalivši izbornik Zlatka Dalića.

"Njihov izbornik radi iznimno dobar posao, vodio je reprezentaciju na više od 100 utakmica."

Naglasio je kako nema tajni između hrvatske i portugalske ekipe.

"Hrvatska voli posjed lopte, kako bi stvorila prilike. To želimo i mi, pokušat ćemo kontrolirati suparnika. Nema između nas tajni."

Utakmica u Torontu bit će posljednja za jednog od velikana na Svjetskim prvenstvima, Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

"To su igrači koji su toliko dugo u sportu, oni su posebni. Impresivan je broj utakmica koje je igrao Luka, kao i naš kapetan. Modrić je primjer, model i uzor za toliko sportaša, on je uzor jedne generacije sportaša. Isto tako bi mogao reći i za našeg kapetana, Oni su ikone."

'Mi smo ujedinjeni'

Postavilo se pitanje hoće li Ronaldo preseliti na klupu.

"Sutra ćemo početi s novim svjetskim prvenstom. Iza nas su tri utakmice, no morat ćemo poboljšati igru.Sada počinjemo u drugoj fazi World Cupa, nije važno tko je imao koju minutažu, bitno je da su svi spremni."

Sutra se u Torontu očekuje velika vrućina i vlaga.

"Ne bi rekao da će klima biti prednost. Sve utakmice na SP-u su važne. Pripremali smo se u Palm Beachu, tako da smo spremni za sve vremenske uvjete. Hrvatsku dobro znamo i oni nas dobro poznaju. Bit će to dosta konkurentna igra. I jedan i druga ekipa žele isto."

Dodao je kako će posvećenost biti ključna.

"Naša posvećenost je ključna, ne tražimo izlike i izgovore. Mi smo ujedinjeni, jedno je klupski nogomet, na SP-u se moraš brže prilagođavati, reagirati brže. Radi se o reprezentaciji, ovdje je puno strasti."

Nije mu se svidjelo pitanje portugalskog novinara koji je kazao kako navijači ne vjeruju ovoj ekipi.

"Jeste li razgovarali sa 20 milijuna naših navijača. Imamo navijače koji su uz nas, siguran sam da ćemo imati ispravan stav, posvećenost i beskompromisnu igru. Svi imaju svoje mišljenje o igračima i izborniku. Mi se tri i pol godine borimo kako bi bili ovdje. Iskoristili smo sve svoje vrijeme kako bi se pripremili, imamo strast za reprezentaciju, a ljudi imaju svoje mišljenje.

Dodao je kako će Hrvatska igrati posve drugačije od Kolumbije.

"Morali smo se prilagoditi igri i situacijama na terenu, neuobičajenim pozicijama igrača. Hrvatska je drugačiji suparnik od Kolumbije. Vjerujem kako ćemo u nastavku turnira biti bolji, imamo snagu i kvalitetu u našim nogoma. Moramo imati veliko samopuzdanje, taktički smo spremni. Spremni smo za sutra," poručio je.