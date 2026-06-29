Svijet će stati zbog ove utakmice! Modrićev biograf o 'posljednjem plesu' s Cristianom: 'Šteta'

"La última dança" - tako se na portugalskom kaže posljednji ples. Upravo se tim izrazom ovih dana opisuje nadolazeći susret Hrvatske i Portugala, dvoboj koji bi mogao biti zadnja utakmica na Svjetskom prvenstvu za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

Hrvatska je pobjedom protiv Gane izborila nokaut-fazu, a navijačko slavlje proširilo se od Philadelphije do Zagreba i ostatka zemlje. U hrvatskoj javnosti optimizam dodatno hrani i podatak da je svaki dosadašnji ulazak Vatrenih u nokaut-fazu završio medaljom.

"Bilo bi senzacionalno kad bi to napravili još jednom. Hrvatska u nokaut fazi s kim god da igra ima svoje prilike i svatko tko je na drugoj strani Hrvatsku mora respektirati zbog svega što je napravila dosad", rekao je sportski komentator RTL-a Filip Brkić.

Portugal uoči susreta ne djeluje potpuno mirno. Nakon remija s Kolumbijom kritike su se sručile i na Cristiana Ronalda, a izbornik Roberto Martinez najavio je promjene u sastavu.

"Dobro poznajemo hrvatsku momčad, europska reprezentacija, ali mislim da je ekipa sada spremna nastaviti težiti našem cilju, a to je da pokušamo pobjeđivati svaku utakmicu", rekao je Martinez.

Modrić je protiv Gane u 201. nastupu za reprezentaciju postao najstariji asistent u povijesti Mundijala. Osim toga, u završnici utakmice nekoliko je puta zaustavljao napade protivnika, što je posebno istaknuo izbornik Zlatko Dalić.

"Luka je bio zaista fantastičan. U zadnjim minutama on je uklizavao, blokira šut. Ono kakav je bio cijelu karijeru takav je bio večeras i drago mi je da je tako bilo i da je tako ispalo", rekao je Dalić.

Euforija i izvan Hrvatske

Euforija se, međutim, ne zaustavlja samo na Hrvatskoj. Kanađani su proslavili prolazak među 16 najboljih, a u Bosni i Hercegovini slavlje nakon prolaska skupine i dalje traje. Ako BiH izbaci SAD, razmatra se i mogućnost da četvrtak bude proglašen praznikom.

"Bosna i Hercegovina sigurno može naći svoje trenutke i na toj utakmici, sigurno će se nešto otvoriti, hoće li to realizirati, vidjet ćemo. Što se praznika tiče, mislim da bi ljudi vrlo rado prihvatili bonus praznik, bez obzira u kojem kraju BiH žive i kako god promišljaju", rekao je Brkić.

Dvoboj Modrića i Ronalda s posebnom se pozornošću prati i u Madridu, gdje su obojica godinama dijelila svlačionicu Real Madrida. Modrićev biograf Jose Manuel Puertas kaže da utakmica nosi i veliku simboliku.

"Bit će to vrlo dobar obračun oči u oči, ali istovremeno će biti i šteta, jer će to biti zadnja utakmica na Svjetskom prvenstvu za jednoga od njih. Dakle, vidjet ćemo što će se dogoditi."

Infantino pod povećalom

Prvenstvo je otvorilo i pitanje putovanja šefa FIFA-e Giannija Infantina. Kako bi uživo gledao 24 utakmice, njegov privatni avion letio je 27 puta u dva tjedna, proizvevši količinu CO₂ koju 78 ljudi proizvede u cijeloj godini. Ipak, ima podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Mislim da je Gianni odradio fantastičan posao. I da, zamolio me je da uručim pehar pobjedniku", rekao je Trump.

Do finala treba odigrati još 30 utakmica. Hrvatska može stati već na Portugalu, ali može otići i do samog kraja.