Modrić objavom proslavio prolazak Hrvatske, a jednim potezom je digao naciju na noge

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, podijelio je s pratiteljima na Instagramu ponos i sreću nakon ključne pobjede koja je Vatrenima osigurala nastavak natjecanja na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Kratkom, ali snažnom porukom zahvalio je suigračima i najavio borbu u idućoj fazi turnira, a iza te pobjede krije se i jedan nevjerojatan rekord.

Asistencija za vječnost

U objavi koja prikazuje slavljeničke trenutke s utakmice protiv Gane, Modrić je napisao: "Ponosan na ovu ekipu! Idući krug!". Pobjeda od 2-1 bila je presudna za prolazak skupine L, a kapetan je ponovno bio ključni igrač na terenu. Iako je mladi Petar Sučić donio vodstvo Hrvatskoj sjajnim dalekometnim udarcem, utakmica je odlučena u 83. minuti. Upravo je Modrić izveo korner iz kojeg je Nikola Vlašić postigao pobjednički pogodak. Tom asistencijom, Luka je u dobi od 40 godina i 291 dan postao najstariji igrač u povijesti Svjetskih prvenstava koji je zabilježio asistenciju, još jednom dokazavši svoju nogometnu bezvremenost. Njegova izvedba protiv Gane opisana je kao maestralna, s najviše dodira s loptom (102) i točnih dodavanja (82) na utakmici.

Peti Mundijal i novi izazovi

Fotografije slavlja i borbe na terenu svjedoče o strasti s kojom Modrić i dalje predvodi Hrvatsku na svom petom Svjetskom prvenstvu. Tijekom turnira već je postavio jedan rekord, postavši četvrti nogometaš u povijesti s 200 nastupa za nacionalnu vrstu. Njegov status legende potvrdili su i brojni komentari ispod objave, a ističe se onaj poznatog sportskog novinara Fabrizija Romana, koji je kratko napisao: "Legenda". Nakon što je osigurala drugo mjesto u skupini, Hrvatsku sada u osmini finala čeka zahtjevan dvoboj protiv Portugala. Za Modrića, koji od 2025. godine nastupa za AC Milan nakon legendarne karijere u Real Madridu, ovo je još jedna prilika da povede Vatrene prema novom velikom rezultatu, nakon srebra 2018. i bronce 2022. godine.

Objava Luke Modrića tako nije samo proslava pobjede, već i podsjetnik na nevjerojatnu dugovječnost i utjecaj kapetana koji i u petom desetljeću života nastavlja ispisivati zlatne stranice hrvatskog i svjetskog nogometa.