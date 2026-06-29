Iran i SAD dogovorili prekid vatre, obje strane zasad se povlače iz Hormuškog tjesnaca

Iran i Sjedinjene Američke Države pristali su obustaviti nedavne sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik u nedjelju, raspirivši nade u održavanje privremenog mirovnog dogovora usprkos pritisku uzajamnih napada proteklih dana.

"Dogovoren je nastavak tehničkih pregovora o svim dijelovima memoranduma o razumijevanju. Obje strane zasad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati", rekao je dužnosnik, govoreći o memorandumu o razumijevanju u 14 točaka od 17. lipnja prema kojem bi Hormuški tjesnac trebao biti otvoren za promet. Pregovori bi trebali biti nastavljeni u utorak u Kataru, izvijestio je Axios, pozivajući se na riječi neimenovanog višeg američkog dužnosnika.

Dvije strane time će se vratiti diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu se nižu i međusobne optužbe SAD-a i Irana da je druga strana prekršila privremeni prekid vatre dogovoren 17. lipnja.

Trump zaprijetio uništenjem vodstva

Iran je u nedjelju lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će uništiti cjelokupno iransko vodstvo ako se Tehran ne bude pridržavao dogovora o okončanju rata. Bahrein je pozvao Sigurnosno vijeće UN-a da održi hitan sastanak i pozove Iran na odgovornost.

Izrael je pak u nedjelju objavio da je ponovno napao pripadnike Hezbolaha u Libanonu, uništivši u selu na jugu zemlje podzemnu infrastrukturu kojom se služila ta militantna skupina. Već u subotu izraelske snage izvršile su prvi napad nakon najnovijeg sporazuma o primirju dogovorenog s Libanonom u petak. Okončanje sukoba u Libanonu Iran ističe kao uvjet za provođenje šireg mirovnog plana.

Američka vojska ranije je objavila da je ponovno izvršila napade na Iran, nekoliko sati nakon što je pogođen tanker u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom plovnom putu za transport energenata, nad kojim je Teheran preuzeo kontrolu od početka sukoba.

"Mogao bi doći trenutak u kojem više nećemo moći biti razumni, već ćemo biti prisiljeni vojno završiti posao koji smo vrlo uspješno započeli", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama prije Axiosovog izvještaja.

"Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati!", dodao je.

Oko sat vremena prije Trumpove objave, kuvajtska vojska priopćila je da njezina protuzračna obrana odgovara na raketne napade i napade dronova, dok je Bahrein upozorio na zračne uzbune. Iranska Islamska revolucionarna garda objavila je u priopćenju da su njezina mornarica i zračne snage pokrenule raketne napade i napade dronovima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Washington je pristao ublažiti sankcije protiv Teherana

Iranske snage objavile su da američki napadi predstavljaju kršenje dogovora o prekidu vatre i da će "rezultirati potpunom obustavom svih diplomatskih procesa", izvijestila je državna televizija Press TV. Mornarička uprava iranskih snaga objavila je da će američke baze u regiji "iskusiti pakao u nadolazećim danima".

Dogovor o privremenom primirju u 14 točaka trebao je osigurati obustavljanje borbi, koje su SAD i Izrael započeli 28. veljače, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca dok traju daljnji pregovori o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa.

Na krhkost dogovora ukazalo je i iransko otkazivanje tehničkih pregovora sa SAD-om koji su bili zakazani za nedjelju. Razlog su otkazivanja nedavni napadi na Iran te neispunjavanje uvjeta memoranduma o razumijevanju, rekao je za iransku državnu televiziju član Ureda za očuvanje i objavu rada iranskog vrhovnog vođe Mehdi Fazaeili, dodavši da Teheran želi provjeriti ima li pristup sredstvima koje je SAD trebao odmrznuti u okviru memoranduma o razumijevanju.

Washington je pristao ublažiti sankcije protiv Teherana, uz otpuštanje zamrznutih iranskih sredstava, u prvoj rundi pregovora uz posrednike, koje su američka i iranska delegacija održale prije tjedan dana u Švicarskoj, predvođene američkim potpredsjednikom JD Vanceom i predsjednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom.

Napadi su otada ipak ponovno započeli i eskalirali.

Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je za Reuters da je Iran napao američke baze, dodavši da u napadima nije bilo nastradalih američkih građana niti velikih šteta na američkim bazama na Bliskom istoku, no da se situacija i dalje razvija.