SAD ponovno bombardirao Iran, stigao im žestoki odgovor: 'Američke baze bi mogle doživjeti pakao'

Sjedinjene Američke Države drugi su dan zaredom bombardirale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu.

"Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske stanice zbog novog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre", napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iranski mediji su izvijestili o nekoliko eksplozija u regijama Sirik i Qeshm na jugu zemlje.

"Možda će doći trenutak kada više nećemo niti moći niti htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Bude li se to ikada dogodilo onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati", dodao je Trump na Truth Socialu.

Američko središnje zapovjedništvo je uz ove navode predsjednika Trumpa dodalo da su američki zrakoplovi ciljali "iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sustave, lokacije protuzračne obrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina".

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

'Američke baze bi mogle doživjeti pakao'

Iranska mornarica i zrakoplovne snage pokrenuli su zajednički napad, u kojem su bili uključeni i dronovi, na Kuvajt i Bahrein kao odgovor na američke napade nekoliko sati ranije, izvijestili su iranski mediji.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je tome dodao da će u budućnosti reagirati još odlučnije ukoliko se prekrše sklopljeni sporazumi te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestoki odgovor.

"Američke baze u regiji mogle bi doživjeti pakao ovih dana", poručio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde.

BREAKING: Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi appears to have launched a coup d'état against elements within the Iraqi government in an effort to purge and arrest government officials with ties to the Islamic regime of Iran. Iraqi news media are claiming that the U.S. government is… pic.twitter.com/NFEDMs4f1s — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 28, 2026

Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik navodeći da se "situacija još uvijek razvija". Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku.